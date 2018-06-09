Российские компании решили спрятать от всех

Эти поправки вошли в расширенный вариант документа, подготовленного ведомством в апреле. В настоящее время публикация ходатайства компаний об одобрении сделок — первый по времени официальный источник информации о крупных контрактах. Это право получит также ЦБ в отношении банков.

Поправки позволят системообразующим компаниям, находящимся под угрозой санкций, запутывать структуру собственности. Новый вариант законопроекта разработан для поддержки системообразующих предприятий. Он призван помочь таким компаниям решить проблему с издержками из-за «введения мер ограничительного характера», следует из материалов Минэкономразвития.

Правительство уже разрешило госкомпаниям и ведомствам не раскрывать поставщиков при госзакупках, а Банк России собирается разрешить банкам скрывать информацию об их бенефициарах.

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний.