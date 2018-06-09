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Российские компании решили спрятать от всех
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Российские компании решили спрятать от всех 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Минэкономразвития предложило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не раскрывать информацию о готовящихся сделках крупных компаний, следует из законопроекта министерства, размещенного на портале нормативно-правовых актов.
Эти поправки вошли в расширенный вариант документа, подготовленного ведомством в апреле. В настоящее время публикация ходатайства компаний об одобрении сделок — первый по времени официальный источник информации о крупных контрактах. Это право получит также ЦБ в отношении банков.
Поправки позволят системообразующим компаниям, находящимся под угрозой санкций, запутывать структуру собственности. Новый вариант законопроекта разработан для поддержки системообразующих предприятий. Он призван помочь таким компаниям решить проблему с издержками из-за «введения мер ограничительного характера», следует из материалов Минэкономразвития.
Правительство уже разрешило госкомпаниям и ведомствам не раскрывать поставщиков при госзакупках, а Банк России собирается разрешить банкам скрывать информацию об их бенефициарах.
Минфин США 6 апреля ввел новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний.
В правительстве 9 апреля заявили, что поддержат попавшие под американские ограничения компании из России.
В число системообразующих предприятий входят 199 государственных и частных компаний, в том числе такие как «АвтоВАЗ», «Алроса», АФК «Система», «Мираторг», НОВАТЭК, «Русагро», «Русал», «Северсталь», «Сургутнефтегаз», ретейлеры «Ашан», «О'кей», «Тандер» и другие предприятия.
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