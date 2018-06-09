«РосКап»: банк имеет необходимые источники для восстановления обязательных нормативов

Банк «Российский Капитал» имеет необходимые источники для восстановления обязательных нормативов и обеспечения непрерывности деятельности, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Планом финансового оздоровления АКБ «Российский Капитал», утвержденным 1 сентября 2017 года советом директоров Банка России , предусмотрены необходимые источники для восстановления обязательных нормативов и обеспечения непрерывности деятельности. В дополнение к этому банком направлено обращение к акционеру — АО «ДОМ.РФ» — с предложением о предоставлении финансовой помощи в размере 22,8 миллиарда рублей. Руководство банка исходит из того, что по этому вопросу будет принято положительное решение… «Российский Капитал» исполняет все обязательства перед своими клиентами, обслуживание клиентов проводится в прежнем режиме. Банк соблюдает все нормативы ликвидности, предусмотренные инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков» №180-И», — отмечается в релизе.

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Ранее сообщалось, что «РосКап» раскрыл консолидированную финансовую отчетность за 2017 год с аудиторским заключением независимого аудитора «Эрнст энд Янг». В нем отражен отказ аудитора от выражения мнения о консолидированных финрезультатах и консолидированном движении средств за прошлый год в связи с отсутствием консолидации группы компаний «СУ-155»

АКБ «Российский Капитал» осуществлял прямой или косвенный контроль в отношении указанных компаний в период до 26 декабря 2017 года в соответствии с утвержденным планом мероприятий по завершению строительства жилых домов группы компаний «СУ-155»… 26 декабря 2017 года все доли участия в компаниях группы «СУ-155», находящихся под прямым или косвенным контролем банка, были переданы некоммерческой организации «Фонд единого института развития в жилищной сфере». С учетом этого в аудиторском заключении приведено немодифицированное мнение о том, что консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает консолидированное финансовое положение группы «Российский Капитал» на 31 декабря 2017 года. В аудиторском заключении также указано на существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности АКБ «Российский Капитал», в том числе в связи с нарушением нормативов достаточности капитала по состоянию на 1 января 2018 года», — отметили в банке.

В настоящее время в «РосКапе» ведется процедура финансового оздоровления с участием «ДОМ.РФ» в качестве инвестора — она продлится до конца 2018 года. На базе банка «Российский Капитал» будет создан универсальный ипотечно-строительный банк.

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