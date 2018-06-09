Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза

Банк УРАЛСИБ по итогам 5 месяцев 2018 года увеличил объемы ипотечного кредитования более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего на 1.06.2018 г. Банк выдал более 6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 13,3 млрд рублей.

В том числе Банк за 5 месяцев выдал почти в 5 раз больше кредитов на рефинансирование по сравнению с прошлым годом — всего на сумму около 1 млрд рублей.

Ипотека — один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место по объему ипотечного кредитования. В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем «Высшей ипотечной лиги — 2018» в номинации «Прорыв года» — за высокую динамику ипотечного кредитования: объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».