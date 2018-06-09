Эстония арестовала российский паром

Капитан арестованного в Эстонии российского судна рассказал о ситуации

Принадлежащий российскому OOO "Блэксия Ферри и Инвестиции" паром "Петербург" был арестован за долги рижским судовым снабженцам в эстонском порту Пальяссааре. Об этом Sputnik Эстония рассказал капитан корабля Николай Шашков.

По его словам, в планах компании было отремонтировать судно, однако работы так и не начались. Паром арестовали за долги, которые возникли в прошлом году во время стоянки в Риге

Долг составлял 350 тысяч евро. Кроме того, компания задолжала около 2 миллионов рублей экипажу из 12 человек. К этой сумме скорее всего прибавятся требования эстонских портовиков. Кроме того, долг по зарплате (моряки не получали ее несколько месяцев) тоже продолжает расти.

По словам капитана, за неуплату задолженности паром в порту отключили от электроснабжения. Некоторое время экипаж использовал судовое топливо, но когда оно закончилось, команда на пару дней осталась вовсе без электричества. Компьютеры и сканеры не работали, воду ходили греть на контрольно-пропускной пункт порта, работники которого вошли в сложное положение моряков.

Сейчас подача электричества восстановлена, так как владелец заплатил часть денег. Однако в том случае, если электроснабжение вновь прервется, команда окажется в плачевной ситуации: продукты в холодильных камерах испортятся, санитарные системы будут отключены, а связь будет, пока не сядут мобильные телефоны.

"В таком случае будем готовить на кострах, у нас есть консервы — дня на три нам хватит", — рассказал капитан.

Покидать территорию порта экипаж может, однако деньги у моряков закончились. Пятнадцатого июня их должен сменить другой экипаж, но как будут в дальнейшем развиваться события — неизвестно.

В компании OOO "Блэксия Ферри и Инвестиции", которая владеет судном, прокомментировать ситуацию отказались, объяснил это тем, что все вопросы надо задавать судебным органам Эстонии.

Экипаж обратился в посольство России в балтийской республике с просьбой помочь в разрешении ситуации с арестом "Петербурга".

"Сейчас нам стало известно, что арест на наш паром был наложен ещё 26 апреля, то есть полтора месяца тому назад. Узнав об этом, мы связались с капитаном парома, беседовали с ним, выясняли причины произошедшего, проинформировали об этом Москву", — рассказал посол России в Эстонии Александр Петров.

У этого парома, отметил он, есть свои судовладельцы, которые должны принять незамедлительные меры по погашению задолженностей.

"В первую очередь, дело за судовладельцами, но мы объяснили капитану, что в случае необходимости и посольство готово оказать необходимое содействие в решении возникающих вопросов", — пояснил посол.

OOO "Блэксия Ферри и Инвестиции" — судоходная компания холдинга РЖД , которая занимается международными грузовыми перевозками в Балтийском и Черном морях.

Паром "Петербург" был построен в Германии в 1986 году. В 2010 году он стал вторым железнодорожным паромом, который начал курсировать на линии Балтийск — Усть-Луга. Он вмещает до сорока девяти вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, может перевозить до 150 пассажиров.

На пароме имеются 3-х и 2-х местные каюты туристического класса и каюты повышенной комфортности. Грузовместимость судна — 7000 тонн, скорость — 15,8 узлов.