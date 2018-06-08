Евтушенков передал 2,5% акций АФК «Система» своему сыну 

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков передал 2,5% акций компании своему сыну Феликсу, который является заместителем председателя совета директоров компании, следует из сообщения компании.
«Доли участия двух членов Совета директоров в уставном капитале АФК «Система» изменились в результате передачи председателем Совета директоров АФК ''Система'' Владимиром Петровичем Евтушенковым пакета акций в размере 2,5% уставного капитала корпорации заместителю председателя Совета директоров АФК ''Система'' Феликсу Владимировичу Евтушенкову», — говорится в сообщении.
Таким образом, доля Феликса Евтушенкова в уставном капитале АФК «Система» составила 2,6817%, а доля Владимира Евтушенкова — 61,703%.
Кроме того, сообщается, что президент АФК «Система» Андрей Дубовсков приобрел пакет акций компании в размере 0,0102% ее уставного капитала, в результате чего его доля составила 0,0242%.