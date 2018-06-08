Евтушенков передал 2,5% акций АФК «Система» своему сыну

«Доли участия двух членов Совета директоров в уставном капитале АФК «Система» изменились в результате передачи председателем Совета директоров АФК ''Система'' Владимиром Петровичем Евтушенковым пакета акций в размере 2,5% уставного капитала корпорации заместителю председателя Совета директоров АФК ''Система'' Феликсу Владимировичу Евтушенкову», — говорится в сообщении.

Таким образом, доля Феликса Евтушенкова в уставном капитале АФК «Система» составила 2,6817%, а доля Владимира Евтушенкова — 61,703%.