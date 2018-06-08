Замглавы Минфина: Сбербанк и ВТБ передадут кредиты Промсвязьбанку вместе с капиталом

"Принцип такой, чтобы при передаче кредитов у Промсвязьбанка не повышалась нагрузка на капитал. Это госбанки, поэтому мы что-нибудь придумаем. Это не обязательно должен быть капитал первого уровня, это может быть второй и третий уровень", — отметил он.

По его словам, кредиты в настоящий момент «в стадии готовности для передачи». «И ВТБ другие банки, которые сейчас являются кредиторами по гособоронзаказу и доминируют на этом рынке. Речь идет о передаче операций: расчетов и кредитов, и сейчас мы процедуру отрабатываем. Процесс пошел удовлетворительными темпами», — сказал Моисеев.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что объем кредитов, связанных с гособоронзаказом, которые ВТБ передаст Промсвязьбанку (ПСБ), оценивается в сотни миллиардов рублей и первый кредит уже «отобран» для передачи.

В январе санируемый ПСБ стал опорным банком для операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Промсвязьбанк получит от банков кредиты оборонно-промышленного комплекса вместе с резервами, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Ведомостям" на этой неделе.