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Замглавы Минфина: Сбербанк и ВТБ передадут кредиты Промсвязьбанку вместе с капиталом
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Замглавы Минфина: Сбербанк и ВТБ передадут кредиты Промсвязьбанку вместе с капиталом 

ТАСС 8 июня 2018
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Сбербанк и ВТБ будут передавать кредиты Промсвязьбанку вместе с капиталом, это может быть капитал второго или третьего уровня, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Принцип такой, чтобы при передаче кредитов у Промсвязьбанка не повышалась нагрузка на капитал. Это госбанки, поэтому мы что-нибудь придумаем. Это не обязательно должен быть капитал первого уровня, это может быть второй и третий уровень", — отметил он.
По его словам, кредиты в настоящий момент «в стадии готовности для передачи». «И ВТБ другие банки, которые сейчас являются кредиторами по гособоронзаказу и доминируют на этом рынке. Речь идет о передаче операций: расчетов и кредитов, и сейчас мы процедуру отрабатываем. Процесс пошел удовлетворительными темпами», — сказал Моисеев.
Накануне глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что объем кредитов, связанных с гособоронзаказом, которые ВТБ передаст Промсвязьбанку (ПСБ), оценивается в сотни миллиардов рублей и первый кредит уже «отобран» для передачи.
В январе санируемый ПСБ стал опорным банком для операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Промсвязьбанк получит от банков кредиты оборонно-промышленного комплекса вместе с резервами, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Ведомостям" на этой неделе.
Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявлял, что вариант передачи кредитов, связанных с гособоронзаказом, Промсвязьбанку будет индивидуален для каждого передающего банка.
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