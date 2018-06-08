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Греф дал совет государству
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Греф дал совет государству 

Рамблер 1 час назад
Герман Греф посоветовал государству продать долю в Сбербанке и направить вырученные деньги на развитие экономики. Об этом председатель правления банка заявил на годовом собрании акционеров.
Греф сказал, что не видит ни одной причины, почему государство должно держать контрольную долю акций Сбербанка. По его словам, для реализации майского указа президента лучше продать долю в Сбербанке, а не повышать налоги.
>> Греф назвал основные риски для Сбербанка
Греф также раскритиковал инициативу ЦБ и ФАС о запрете госбанкам покупать другие банки. Греф заявил, что вообще не понимает, кто тогда будет их покупать.
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