Греф дал совет государству

Герман Греф посоветовал государству продать долю в Сбербанке и направить вырученные деньги на развитие экономики. Об этом председатель правления банка заявил на годовом собрании акционеров.

Греф сказал, что не видит ни одной причины, почему государство должно держать контрольную долю акций Сбербанка. По его словам, для реализации майского указа президента лучше продать долю в Сбербанке, а не повышать налоги.