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Греф: решение по продаже Denizbank было очень тяжелым
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Греф: решение по продаже Denizbank было очень тяжелым 

ТАСС 8 июня 2018
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Решение по продаже турецкой «дочки» Сбербанка — Denizbank было очень тяжелым, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров банка.
"Вы знаете, что в мае текущего года мы заключили сделку по продаже нашего самого крупного и самого успешного актива, нашего дочернего банка в Турции — Denizbank. Для меня это было очень тяжелое решение", — сказал он.
Глава Сбербанка также уточнил, что продажа турецкой «дочки» позволит «досрочно улучшить все показатели» достаточности капитала Сбербанка. Греф пояснил, что, несмотря на различные трудности, в том числе ухудшение отношений между Турцией и Россией, санкции, «банк оставался крайне привлекательным активом». Однако в условиях санкций появились «существенные трудности в работе [банка] в силу того, что его конкуренты находятся в другой конкурентной позиции», — сказал Греф.
Сбербанк подписал соглашение о продаже 99,85% своей турецкой «дочки» Denizbank одному из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD за 14,6 млрд турецких лир ($3,18 млрд). Сделку еще предстоит одобрить регулирующим органам Турции, России, ОАЭ и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что она будет закрыта в 2018 году.
Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Размер его активов на конец марта 2018 года составляет 169,4 млрд турецких лир ($37 млрд), собственный капитал — 13,7 млрд турецких лир (почти $3 млрд). Сбербанк купил Denizbank в 2012 году.
Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 — на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра).
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