Греф обрадовал россиян

Сбербанк намерен снизить ставку по ипотеке

Сбербанк намерен снизить ставку по ипотеке на 0,4 процентного пункта до 8,7%. Об этом на собрании акционером сообщил глава Сбербанка Герман Греф . Кредит под самую низкую ставку смогут получить зарплатные клиенты, уточнил он.

Для остальных клиентов Сбербанка минимальная ипотечная ставка составит 9%. Самые низкие ставки в Сбербанке останутся для тех, кто участвует в совместных проектах Сбербанка и застройщиков. Для зарплатных клиентов она будет от 6,7%, а для все остальных — от 7%.

В I квартале 2018 года кредитный портфель Сбербанка вырос на 1,1% и превысил 20 трлн рублей. В банке объяснили динамику кредитования сильным ростом выдачи розничных кредитов. По данным Сбербанка, объем ипотеки вырос на 4,8%, а потребительских кредитов — на 3,6%.