Премьер-министр Грузии приветствует рост инвестиций швейцарской компании

Георгием Квирикашвили. Тбилиси , 7 июня / Синьхуа / — Грузино-швейцарская компания «Блауэнштайн Грузия» позитивно оценивает благоприятную бизнес-среду в стране. Об этом заявил основатель швейцарской компании Макс Блауэнштайн сегодня в ходе встречи с премьер-министром Грузии

По словам М. Блауэнштайна, его компания планирует нарастить инвестиции в Грузии и расширить производство. «Усилия грузинских властей по стимулированию местного производства и развитию сельского хозяйства являются основанием для роста инвестиций со стороны компании. Компания уже осуществила инвестиции в размере 27 млн лари», — подчеркнул предприниматель.

Премьер-министр Грузии приветствовал инициативу швейцарской компании и отметил, что ее проекты особенно важны для развития высокогорных регионов.

Основанная бизнесменами Максом Блауэнштайном и Ираклием Кервалишвили в регионе Рача компания производит натуральную продукцию традиционными методами с использованием европейских стандартов и рецептов. —0—