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Премьер-министр Грузии приветствует рост инвестиций швейцарской компании
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Премьер-министр Грузии приветствует рост инвестиций швейцарской компании 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 7 июня /Синьхуа/ — Грузино-швейцарская компания «Блауэнштайн Грузия» позитивно оценивает благоприятную бизнес-среду в стране. Об этом заявил основатель швейцарской компании Макс Блауэнштайн сегодня в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
По словам М. Блауэнштайна, его компания планирует нарастить инвестиции в Грузии и расширить производство. «Усилия грузинских властей по стимулированию местного производства и развитию сельского хозяйства являются основанием для роста инвестиций со стороны компании. Компания уже осуществила инвестиции в размере 27 млн лари», — подчеркнул предприниматель.
Премьер-министр Грузии приветствовал инициативу швейцарской компании и отметил, что ее проекты особенно важны для развития высокогорных регионов.
Основанная бизнесменами Максом Блауэнштайном и Ираклием Кервалишвили в регионе Рача компания производит натуральную продукцию традиционными методами с использованием европейских стандартов и рецептов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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