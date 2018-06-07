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Компания, вложившая более 2 миллионов долларов в матч Израиль — Аргентина, подает в суд
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Компания, вложившая более 2 миллионов долларов в матч Израиль — Аргентина, подает в суд 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Представители компании КОМТЕК, вложившей более 2 миллионов долларов в организацию несостоявшегося матча Израиль — Аргентина, подтвердили свое решение обратиться в суд. Цель — взыскать с Аргентинской федерации футбола крупную неустойку за срыв встречи. Очевидно, речь идет об иске на сумму в 5 миллионов долларов. Представитель компании неофициально выразился следующим образом: «В суде мы их разорвем в клочья». Также КОМТЕК опроверг информацию, появившуюся в аргентинских СМИ, в намерении компании обратиться к ФИФА с требованием изгнать сборную Аргентины с чемпионата мира. (Эли ШВИДЛЕР)
Министр обороны Мзраиля раскритиковал сборную Аргентины // Аргентина может быть оштрафована на 2,2 миллиона долларов за отказ играть с Израилем // Угрозы в адрес Месси стали одной из причин отмены матча Израиль — Аргентина
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