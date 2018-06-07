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Первая нитка «Турецкого потока» заработает в 2019 году
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Первая нитка «Турецкого потока» заработает в 2019 году 

News.ru 7 июня 2018
Поставки газа из России в Турцию по первой нитке «Турецкого потока» начнутся до конца 2019 года. Об этом сообщил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.
По его словам, точная дата поставок зависит не только от реализации морского участка, но и от готовности турецкой газораспределительной системы, сообщает «Интерфакс».
«Стопроцентно в 2019 году — в этом нет сомнений никаких», — сказал Медведев.
Он также отметил, что желание Болгарии принять вторую нитку «Турецкого потока» сразу из Черного моря, а не из Турции объясняется отменой строительства газопровода «Южный поток».
Морской участок «Турецкого потока» пройдет по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность — 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.
Ранее News.ru сообщал, что «Газпром» выделит €2 млрд оператору «Турецкого потока». Выделенные деньги затратят на пополнение оборотных средств компании.
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