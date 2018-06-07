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«Турецкий поток» могут продолжить «Посейдоном»
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«Турецкий поток» могут продолжить «Посейдоном» 

Деловая газета «Взгляд» 7 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Проект «Посейдон» продолжает рассматриваться в качестве одного из вариантов продолжения «Турецкого потока», заявила глава «Газпром Экспорта» Елена Бурмистрова.
Бурмистрова, в ответ на соответствующий вопрос, ответила, что «Посейдон» по-прежнему «рассматривается как один из вариантов продолжения „Турецкого потока“; с этой целью рассматриваются „все варианты“, передает ТАСС.
В свою очередь зампред правления »Газпрома» Александр Медведев заявил, что «трасса будет объявлена, когда будет объявлен аукцион, по которому можно будет гарантированно заказать определенные мощности».
При этом ранее в Газпроме заявили, что о прокладке газопровода «Турецкий поток» в Болгарию напрямую из Черного моря речи не идет.
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