«Турецкий поток» могут продолжить «Посейдоном»

Проект «Посейдон» продолжает рассматриваться в качестве одного из вариантов продолжения «Турецкого потока», заявила глава «Газпром Экспорта» Елена Бурмистрова.

Бурмистрова, в ответ на соответствующий вопрос, ответила, что «Посейдон» по-прежнему «рассматривается как один из вариантов продолжения „Турецкого потока“; с этой целью рассматриваются „все варианты“, передает ТАСС

В свою очередь зампред правления »Газпрома» Александр Медведев заявил, что «трасса будет объявлена, когда будет объявлен аукцион, по которому можно будет гарантированно заказать определенные мощности».