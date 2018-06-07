«Газпром» отказался платить Украине

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, мы получим их обратно в случае, если судебное решение будет изменено или отменено», — заявил представитель российской госкомпании.

Он также рассказал, что российская сторона после второго решения Стокгольмского арбитража предлагала «Нафтогазу» «передоговориться» и восстановить баланс в отношениях, однако Украина не согласилась на эти условия. В чем именно заключались условия, на которых «Газпром» предлагал «Нафтогазу» помириться, Кузнец не уточнил. В связи с отказом Киева российская сторона и решила подать новый иск в международный арбитраж.

5 июня Россия пригрозила Украине проблемами с газом из-за ареста активов «Газпрома». Москва рассматривает подобный вариант в качестве ответа на арест имущества «Газпрома» по всему миру в качестве обеспечения по исполнению решения Стокгольмского арбитража. Так, например, имущество российской компании уже арестовано в Нидерландах

Впервые «Нафтогаз» потребовал арестовать российские активы в свою пользу 30 мая. «Газпром» решения международного суда не признает и хочет оспорить его. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.