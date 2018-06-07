Поставки газа по «Турецкому потоку» начнут в 2019 г.

Точная дата начала поставок зависит не только от ввода в строй морского участка газопровода, но и от готовности турецкой газораспределительной системы. «100-процентно — в 2019 г. В этом нет сомнений никаких», — подчеркнул Медведев, сообщает "Интерфакс"

Поясняя желание Болгарии принять вторую нитку «Турецкого потока» напрямую по дну Черного моря, а не через Турцию, Медведев отметил, что это желание «отражает сожаление болгарской стороны из-за отмены проекта „Южный поток“.

Болгария подняля вопрос „спустя очень короткое время после межправительственного протокола с турецкой стороной о сухопутной части второй нитки „Турецкого потока“, где каждая сторона взяла определенные обязательства“, пояснил Медведев.

Проект „Турецкий поток“ предполагает строительство газопровода из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее введут в строй в 2018 г. Вторая нитка поможет наладить газоснабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы, эту ветку намерены сдать в 2019 г.