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Поставки газа по «Турецкому потоку» начнут в 2019 г.
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Поставки газа по «Турецкому потоку» начнут в 2019 г. 

Вести Экономика 7 июня 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 июня — «Вести. Экономика». Поставки российского газа в Турцию по первой нитке «Турецкого потока» начнут до конца 2019 г., заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
Точная дата начала поставок зависит не только от ввода в строй морского участка газопровода, но и от готовности турецкой газораспределительной системы. «100-процентно — в 2019 г. В этом нет сомнений никаких», — подчеркнул Медведев, сообщает "Интерфакс".
Поясняя желание Болгарии принять вторую нитку «Турецкого потока» напрямую по дну Черного моря, а не через Турцию, Медведев отметил, что это желание «отражает сожаление болгарской стороны из-за отмены проекта „Южный поток“.
Болгария подняля вопрос „спустя очень короткое время после межправительственного протокола с турецкой стороной о сухопутной части второй нитки „Турецкого потока“, где каждая сторона взяла определенные обязательства“, пояснил Медведев.
Проект „Турецкий поток“ предполагает строительство газопровода из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее введут в строй в 2018 г. Вторая нитка поможет наладить газоснабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы, эту ветку намерены сдать в 2019 г.
»Газпром" рассматривает варианты продолжения «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию или через Грецию и Италию.
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