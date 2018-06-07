Действия «Нафтогаза» по аресту активов «Газпрома» в ЕС не влияют на работу «Северного потока»

Действия «Натфогаза Украины», направленные на арест активов «Газпрома» ЕС в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, не влияют на работу компаний Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток») и Nord Stream 2 (оператор строительства газопровода «Северный поток-2»). Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев «Я могу сказать, что компании Nord Stream и Nord Stream 2 работают в обычном режиме», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.