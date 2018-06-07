Ещё
Действия «Нафтогаза» по аресту активов «Газпрома» в ЕС не влияют на работу «Северного потока»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Действия «Нафтогаза» по аресту активов «Газпрома» в ЕС не влияют на работу «Северного потока» 

Rambler News Service 7 июня 2018
Действия «Натфогаза Украины», направленные на арест активов «Газпрома» в ЕС в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, не влияют на работу компаний Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток») и Nord Stream 2 (оператор строительства газопровода «Северный поток-2»). Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
«Я могу сказать, что компании Nord Stream и Nord Stream 2 работают в обычном режиме», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Rambler News Service: последние новости
Греф посоветовал государству продать долю в Сбербанке «Аэрофлот» получил в парк сорок третий самолет Sukhoi Superjet 100 Порошенко заявил о планах добиться ареста активов «Газпрома» в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8119
Европарламент готовит «конец интернету»32
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей263
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение