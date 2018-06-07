ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили бизнес-класса

Специальные условия позволяют клиенту приобрести в кредит новый автомобиль бизнес-класса по минимальным ставкам: для автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей в рамках продукта «АвтоСтандарт» — от 10,1% годовых, «АвтоЛайт» — от 11,1%. При приобретении автомобиля стоимостью от 1,5 млн рублей по продукту «АвтоСтандарт» — от 9,1%, «АвтоЛайт» — от 10,1%. Данные ставки указаны с учетом дисконтов в размере 3,8 п. п. и 4,8 п. п. соответственно при добровольном оформлении страхования жизни и карты «Автолюбитель».

В рамках программы «Автопривилегия» кредит можно оформить на срок от года до семи лет. По всем продуктам установлен минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости транспортного средства. Кредитные средства на покупку автомобиля могут быть предоставлены в размере от 800 тысяч до 7 млн рублей. КАСКО приобретается по желанию клиента.