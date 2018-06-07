Аудитор «Российского капитала» сомневается в его способности непрерывно продолжать работу

МОСКВА , 7 июн — ПРАЙМ. Неоднократные нарушения банком «Российский капитал» в 2017-2018 годах значения нормативов достаточности капитала, а также ряд других факторов вызывают сомнения в его способности продолжать непрерывно свою деятельность, говорится в аудиторском заключении E&Y к отчетности банка по МСФО.

Одним из факторов, вызывающих сомнение, является большой чистый убыток по МСФО и отрицательный размер собственных средств по итогам 2017 года. Согласно отчетности, «Российский капитал» получил чистый убыток по МСФО в размере 14,072 миллиарда рублей. Собственные средства группы на конец года имели отрицательное значение и составили 34,706 миллиарда рублей.

Другой фактор — нарушение банком значения нормативов достаточности капитала по состоянию на 1 января 2018 года. Согласно отчетности, норматив достаточности собственных средств банка по итогам года составил 5,2%, тогда как Банк России устанавливает обязательные требования к достаточности собственных средств на уровне 8%. После отчетной даты банк также допускал нарушения значений нормативов достаточности капитала, указывает аудитор.

Поскольку «Российский капитал» не может стабилизировать нормативы за счет собственных источников капитала, то банк в апреле обратился к своей материнской структуре «Дом.РФ» за финансовой помощью в размере 22,85 миллиарда рублей. Однако, отмечает аудитор, решения пока по этому вопросу нет.

"Таким образом, имеется существенная неопределенность в связи с событиями и условиями, изложенными выше, которые могут вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность", — говорится в заключении аудитора.

Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью. Единственным акционером банка является «Дом.РФ».