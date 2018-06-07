ВТБ Капитал возглавил опрос Extel Survey по итогам 2018 года

Также аналитики ВТБ Капитал заняли лидирующие позиции в следующих категориях: «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью в России» (1 место), «Нефть и газ в России» (1 место), «Банки и другие финансовые компании в России» (2 место), «Стратегия на рынке акций в России» (2 место), «Металлургический и горнодобывающий сектор в России» (2 место), «Аналитика компаний с малой и средней капитализацией в России» (2 место), «Телекоммуникации и медиа в России» (2 место), «Химическая промышленность / машиностроение» в регионе EMEA" (3 место), «Металлургический и горнодобывающий сектор в регионе EMEA» (3 место)

Кроме того, ВТБ Капитал занял второе место в категориях «Продажи на рынке акций» и «Трейдинг на рынке акций».

"В этом году команда ВТБ Капитал завоевала ведущие позиции по целому ряду номинаций опроса Extel Survey, и мы, безусловно, гордимся столь впечатляющими результатами", — отметил генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий

"Высокое качество аналитики и экспертизы по рынку является неотъемлемой частью нашего бизнеса, и мы верим, что эти продукты позволяют клиентам принимать квалифицированные решения по инвестициям", — подчеркнул он.

Кроме того, Extel Survey признал Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» первым в номинации «Пан-европейская брокерская конференция в России».