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ВТБ Капитал возглавил опрос Extel Survey по итогам 2018 года
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ВТБ Капитал возглавил опрос Extel Survey по итогам 2018 года 

Газета.Ru 7 июня 2018
Фото: АиФ Владимир
Аналитическая команда ВТБ Капитал по итогам 2018 года стала лидером в России, согласно проводимому среди инвесторов опросу Extel Survey.
Также аналитики ВТБ Капитал заняли лидирующие позиции в следующих категориях: «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью в России» (1 место), «Нефть и газ в России» (1 место), «Банки и другие финансовые компании в России» (2 место), «Стратегия на рынке акций в России» (2 место), «Металлургический и горнодобывающий сектор в России» (2 место), «Аналитика компаний с малой и средней капитализацией в России» (2 место), «Телекоммуникации и медиа в России» (2 место), «Химическая промышленность / машиностроение» в регионе EMEA" (3 место), «Металлургический и горнодобывающий сектор в регионе EMEA» (3 место)
Кроме того, ВТБ Капитал занял второе место в категориях «Продажи на рынке акций» и «Трейдинг на рынке акций».
"В этом году команда ВТБ Капитал завоевала ведущие позиции по целому ряду номинаций опроса Extel Survey, и мы, безусловно, гордимся столь впечатляющими результатами", — отметил генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий.
"Высокое качество аналитики и экспертизы по рынку является неотъемлемой частью нашего бизнеса, и мы верим, что эти продукты позволяют клиентам принимать квалифицированные решения по инвестициям", — подчеркнул он.
Кроме того, Extel Survey признал Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» первым в номинации «Пан-европейская брокерская конференция в России».
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