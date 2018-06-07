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Газпром заявил об отсутствии планов тянуть «Турецкий поток» в Болгарию по морю
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Газпром заявил об отсутствии планов тянуть «Турецкий поток» в Болгарию по морю 

Деловая газета «Взгляд» 7 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пока о прокладке газопровода «Турецкий поток» в Болгарию напрямую из Черного моря речи не идет, заявили в Газпроме.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что Россия может построить вторую нитку «Турецкого потока» в Болгарию напрямую через Черное море. До этого премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что Россия и Турция не возражаютпротив продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о желании Болгарии получать российский газ по отдельному газопроводу.
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