Дмитрий Ананьев избавляется от активов в России

Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря прошлого года, а недавно передал правительству — это будет банк гособоронзаказа. Теперь уже бывший совладелец банка Дмитрий Ананьев говорил в интервью «Ведомостям» , что с решением регулятора категорически не согласен. Позже его брат Алексей сообщил «Ведомостям», что они с братом решили разделить активы. У Алексея остался системный интегратор «Техносерв», у Дмитрия — банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% «Техносерва», а Дмитрий покинул страну.

Он живет на Кипре в апартаментах отеля Four Seasons, где встречается с бывшими партнерами и решает вопросы с активами, рассказали «Ведомостям» несколько знакомых Ананьева. Единственный на Кипре Four Seasons расположен в Лимассоле. Гость по имени Дмитрий Ананьев в нем не зарегистрирован, сообщил корреспонденту «Ведомостей» портье отеля. Сейчас в нем проживает Людмила Ананьева — возможно, Дмитрий остановился вместе с ней, предположил портье. Людмила — имя жены Дмитрия Ананьева.

Представитель Дмитрия Ананьева не стал комментировать его местонахождение. На другие вопросы он не ответил.

Ананьев нанял людей, задача которых — либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из структур Ананьева и подтвердил его знакомый.

Представитель Промсвязьбанка отказался от любых комментариев.

Кто из дому, кто в дом

Ананьев ищет покупателя на свою девелоперскую компанию — группу ПСН, рассказывали «Ведомостям» три консультанта, работавших с компанией. Они, а также два девелопера — конкурента группы Ананьева знают, что на продажу выставлена как группа целиком, так и ее отдельные проекты.

Портфель группы, по ее данным, составляет 3 млн кв. м. Среди ключевых проектов — жилые комплексы Sreda на Рязанском проспекте, «Полянка, 44» на Большой Полянке, квартал «Правда» на одноименной улице.

Представитель ПСН опроверг, что компания выставлена на продажу. «Мы предполагаем, что слухи могли возникнуть в связи с тем, что стратегия группы предполагает отказ от непрофильных активов, не связанных с девелопментом и жилой недвижимостью. Так, в 2013 году были проданы БЦ River House и часть БЦ „Нижегородская“, в 2014 году — БЦ „Семеновская“», — заявила компания. Группа ПСН сообщила, что удовлетворяет требования основных банков-кредиторов, не назвав сами эти банки. Ранее девелопер сообщал о планах продать один из своих комплексов — элитный апарт-центр I’m Tverskaya.

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Вечером 28 мая на сайте Единого реестра юридически значимых сведений о юридических лицах (Федресурс) было опубликовано сообщение о предстоящем банкротстве АО «Полиграфический комбинат „Экстра-М“. С заявлением в суд намерена обратиться гендиректор типографии „Экстра-М“ Евгения Муравьева , кредитором указан Промсвязьбанк. Муравьева от комментариев отказалась.

В конце прошлого года по аналогичному заявлению руководителя компании была запущена упрощенная процедура банкротства в форме ликвидации издательского холдинга „Экстра-М медиа“, в который прежде входила типография.

Сотрудник одной из компаний Ананьева знает, что в случае с типографией собственник также намерен провести ликвидацию по упрощенной процедуре. Ананьев много лет безуспешно искал покупателя на типографию. И поскольку бизнесмен не хочет возвращать долги своему бывшему банку или отдавать ему активы, то намерен ликвидировать предприятие и провести упрощенную процедуру под собственным контролем, говорит собеседник „Ведомостей“.

»Экстра-М» в подмосковном Красногорске — одна из крупнейших газетных типографий в России . Сейчас там печатаются « Российская газета », московская версия газеты Metro , «Культура», «Правда», «Гудок», «Ведомости» и др. Это осколок бывшей медиаимперии Ананьевых Media3. Холдинг был создан в 2007 г., год спустя его оборот, по собственным данным, превысил 14 млрд руб.

Media3 издавала газеты рекламных объявлений «Экстра-М» и «Центр Plus», газеты «Труд» и « Аргументы и факты », владела типографией и полиграфическим комплексом, сетью из 2500 киосков по всей России, службой доставки, а также интернет-активами, самый крупный из которых — сайт объявлений о продаже и покупке недвижимости ЦИАН. Ананьевы собирались вывести Media3 на биржу либо продать стратегическому инвестору, но после кризиса 2008 г. планы пришлось изменить. К 2015 г. Media3 продала все печатные СМИ, после этого Ананьевы закрыли курьерскую службу, а фонд Elbrus Capital выкупил их долю в группе ЦИАН.

Выручка Полиграфического комбината «Экстра-М» в 2016 г. составила 1,35 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса», в 2013–2016 г. этот бизнес не был рентабельным, в 2016 г. чистый убыток компании составил 273 млн руб. Данные за 2017 г. не опубликованы. Акции этого предприятия и его имущество заложены в Промсвязьбанке и АвтоВАЗбанке , указано в «СПАРК-Интерфаксе».

Типография должна Промсвязьбанку около 1 млрд руб., рассказал сотрудник одной из компаний Дмитрия Ананьева, банк, по его словам, уже сообщил предприятию, что намерен взыскать долг немедленно. Другой собеседник «Ведомостей», детально знающий финансовое состояние типографии, утверждает, что в 2017 г. предприятие стало прибыльным, у него стабильный поток заказов, компания в состоянии обслуживать долг и экономически далека от банкротства.

Знакомый Ананьева, напротив, говорит, что типография так и не стала рентабельной, основная ее ценность — земля вдоль Новорижского шоссе. Эта земля находится в долгосрочной аренде до 2048 г. Промсвязьбанк, по словам собеседника «Ведомостей», ведет работу по получению контроля над этим активом.

Куры не клюют

В январе — феврале 2018 г. долги в Промсвязьбанке перестал обслуживать крупный российский агрохолдинг «Белая птица», рассказал «Ведомостям» знакомый Ананьевых. Он утверждает, что по крайней мере до краха Промсвязьбанка агрохолдинг не просто кредитовался в этом банке, но и контролировался братьями Ананьевыми: «В Промсвязьбанке работала оперативная система по управлению „Белой птицей“ — все, кого в банке касался этот актив, регулярно собирались и обсуждали, как управлять группой». Основатель «Белой птицы» Игорь Барщук в 2013 г. рассказывал в интервью журналу «Агроинвестор», что структуры «Промсвязькапитала» владеют контрольным пакетом агрохолдинга. Газета «Коммерсантъ» в апреле 2018 г. со ссылкой «на участников рынка» называла братьев Ананьевых бенефициарами кипрской Stephont Developments, которая владеет 99% долей Холдинговой компании «Белая птица». По данным кипрского реестра, единственный акционер Stephont — фирма с Британских Виргинских островов, владельцы которой не раскрываются.

Ананьевы всегда подчеркивали, что отношения «Промсвязькапитала» с «Белой птицей» исчерпываются кредитами, выданными Промсвязьбанком, любую аффилированность они отрицали. После раздела бизнеса братьями «Промсвязькапитал» достался Дмитрию Ананьеву.

«Белая птица» основана в 2004 г., ее основные предприятия расположены в Белгородской, Курской и Ростовской областях. В 2017 г., по данным Росптицесоюза, «Белая птица» стала четвертым производителем мяса птицы в России с долей рынка 4,9% — свыше 300 000 т курятины.

Сейчас курское подразделение «Белой птицы» выставлено на продажу, знает знакомый Ананьевых: «В основном долги на „Белая птица — Белгород “, а Курск — самое качественное, что осталось».

Общий долг ГК «Белая птица» превышает 30 млрд руб., говорит человек, обсуждавший с руководством группы ее финансовое положение, и подтверждает знакомый братьев Ананьевых, большую часть этой суммы агрохолдинг должен Промсвязьбанку.

Через торговый дом «Белая птица» в 2016 г. (более поздних данных нет) продано продукции на 21,3 млрд руб., убыток компании — 771 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). Суммарная выручка основных производственных активов группы в 2016 г. составила около 39 млрд руб., почти все они были убыточны.

«Белая птица — Курск» — один из основных активов группы, объединяющий инкубаторий, семь птицефабрик, птицеперерабатывающий комбинат, сообщал холдинг в марте 2015 г. на сайте (сейчас там этих данных нет). 100% «Белая птица — Курск» находится в залоге у Россельхозбанка (РСХБ), следует из ЕГРЮЛа, контроль в компании (51%) — у кипрской Belbrook Holdings, бенефициары которой не раскрываются.

Вадима Мошковича и Сейчас контроль над курским подразделением «Белой птицы» пытаются получить агрохолдинг «Русагро» Рустем Миргалимов из AVG Capital Partners, рассказали «Ведомостям» бывший сотрудник «Белой птицы», топ-менеджер крупного агрохолдинга, компания которого также получила предложение о покупке этого актива, и знакомый Ананьевых. Последний добавляет, что поучаствовать в спасении «Белая птица — Курск» может и РСХБ. Продолжаются переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, сказал представитель «Белой птицы», не раскрыв деталей. Он не смог уточнить размер долга, как и то, обслуживает ли его группа.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов и Миргалимов от комментариев отказались. В РСХБ на запрос не ответили.

В статью добавлен комментарий группы ПСН, который она предоставила уже после ее выхода. На момент выхода заметки компания от комментариев отказывалась.