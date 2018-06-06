Греф рассказал, как заработать на покупках

Клиенты Сбербанка получат возможность обменять бонусы «Спасибо» на рубли

Сбербанк к осени планирует запустить возможность обмена бонусов «Спасибо» на рубли, сообщил председатель правления банка Герман Греф . По его словам, сейчас программой лояльности «Спасибо» пользуются более 33 млн клиентов.

«Она достаточно удобна, у нее огромное количество партнеров, и вы можете потратить баллы "Спасибо" практически на любые цели. Думаю, осенью мы представим ее обновленную версию с целым рядом приятных сюрпризов для наших клиентов. В том числе планируется запустить возможность обмена баллов на рубли», — сказал Греф в интервью «Коммерсантъ».

По бонусной программе «Спасибо» Сбербанк начисляет держателям своих карт баллы от 0,5 до 20% стоимости покупки. Этими баллами клиенты могут расплачиваться в партнерах программы — ресторанах, магазинах, сотовых операторах, медицинских клиниках. Клиенты в социальных сетях жалуются на малое число магазинов-партнеров и очень маленький процент начислений.

В мае в Сбербанке сменился гендиректор Центра программ лояльности. Эту должность теперь занимает Андрей Писарев , ранее работавший управляющим директором розничного блока Сбербанка. Он займется развитием программы «Спасибо». Сейчас она выглядит не очень современной на фоне программ лояльности других банков, говорил «Ведомостям» ведущий аналитик Markswebb Олег Сим.

В 2018 г. Сбербанк намерен потратить на бонусы своим клиентам 22,4 млрд руб. Это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году, когда эти траты составили 13,3 млрд руб.