Ещё
Греф рассказал, как заработать на покупках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клиенты Сбербанка получат возможность обменять бонусы «Спасибо» на рубли 

Ведомости 6 июня 2018
Сбербанк к осени планирует запустить возможность обмена бонусов «Спасибо» на рубли, сообщил председатель правления банка Герман Греф. По его словам, сейчас программой лояльности «Спасибо» пользуются более 33 млн клиентов.
«Она достаточно удобна, у нее огромное количество партнеров, и вы можете потратить баллы "Спасибо" практически на любые цели. Думаю, осенью мы представим ее обновленную версию с целым рядом приятных сюрпризов для наших клиентов. В том числе планируется запустить возможность обмена баллов на рубли», — сказал Греф в интервью «Коммерсантъ».
>> Греф обрадовал россиян
По бонусной программе «Спасибо» Сбербанк начисляет держателям своих карт баллы от 0,5 до 20% стоимости покупки. Этими баллами клиенты могут расплачиваться в партнерах программы — ресторанах, магазинах, сотовых операторах, медицинских клиниках. Клиенты в социальных сетях жалуются на малое число магазинов-партнеров и очень маленький процент начислений.
В мае в Сбербанке сменился гендиректор Центра программ лояльности. Эту должность теперь занимает Андрей Писарев, ранее работавший управляющим директором розничного блока Сбербанка. Он займется развитием программы «Спасибо». Сейчас она выглядит не очень современной на фоне программ лояльности других банков, говорил «Ведомостям» ведущий аналитик Markswebb Олег Сим.
В 2018 г. Сбербанк намерен потратить на бонусы своим клиентам 22,4 млрд руб. Это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году, когда эти траты составили 13,3 млрд руб.
Ведомости: последние новости
Новак не исключил господдержки «Газпрома» в связи с арестом его активов «Трансконтейнер» может возглавить Вячеслав Сараев Гендиректор «Аэроэкспресса» ушел в отставку
Комментарии13  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ165
Цены на бензин рухнули после слов Путина833
Получившая комплимент от Путина рассказала о порно168
«Выглядит на 45 и худая»: Жириновский раскритиковал Путина24
Как Запад воспринял «прямую линию»179
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
00:17
Украина похвасталась «пугающим Кремль» оружием
Армия В мире
02:29
Греф рассказал, как заработать на покупках
Компании Личный счет
10:10
Путин призвал чиновников к ответу
Политика Статьи
03:50
Уезжающим на Украину россиянам дали наказ
Общество
00:47
Дорожный конфликт обернулся стрельбой
Происшествия Криминал
03:26
Обратившемуся к Путину понизили ставку по ипотеке
Недвижимость Политика
00:39
Кремль закроют для посещений в День России
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение