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«Газпром» приобретет допэмиссию акций «Газпром Армения» за $55 млн
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«Газпром» приобретет допэмиссию акций «Газпром Армения» за $55 млн 

Rambler News Service 32 минуты назад
Совет директоров «Газпрома» согласовал приобретение дополнительной эмиссии акций дочерней компании «Газпром Армения» за 26,381 млрд армянских драмов ($55 млн), сообщается в материалах «Газпрома».
Газовый холдинг приобретет 5,249 млн дополнительных обыкновенных именных акций компании номинальной стоимостью 5,027 тыс. армянских драмов каждая.
«Согласовать… приобретение ПАО «Газпром» 5,249 млн дополнительных обыкновенных именных акций компании «Газпром Армения» номинальной стоимостью 5,027 тыс. армянских драмов каждая, общей стоимостью 26,381 млрд армянских драмов, по цене размещения 5,0265 тыс. армянских драмов за одну акцию, с оплатой денежными средствами на общую сумму 26,381 млрд армянских драмов», — отмечает «Газпром».
«Газпром Армения» — 100-процентное дочернее общество «Газпрома» — поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.
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