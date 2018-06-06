«Нафтогаз» в споре с «Газпромом» перепутал арест и заморозку

Арест или заморозка

Голландские активы «Газпрома» были арестованы судом для выплаты «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, заявили в украинской кампании. Ранее также стало известно, что и швейцарские судебные исполнители проводят действия по заморозке доли «Газпрома» в операторах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В то же время действия «Нафтогаза» пока никак не угрожают интересам «Газпрома».

«Нафтогаз» пытается выжать максимум из возможного. Но дело даже не в попытках украинской компании, а в том, что они находят некое понимание со стороны правовой системы Швейцарии и Нидерландов. И хотя в «Нафтогазе» говорят об аресте активов, речь идет только о заморозке. В случае с арестом запрещаются любые действия с активами, в том числе проведение транзакций по счетам этих компаний, но в случае с заморозкой ограничения накладываются только на их продажу.

Ситуация, конечно, может меняться, но на текущий момент дело обстоит именно так. Да, «Газпром» не может продать свою долю в «Северном потоке-1», но операторская кампания не прекращает работу, и транзит газа продолжается. Аналогичная ситуация происходит и в отношении «Северного потока-2», строительные и предварительные работы не останавливаются», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Судебные тяжбы

В Нидерландах, скорее всего, пострадала «дочка» «Газпрома» — компания South Stream Transport B. V., которая занимается операторской работой по морской части «Турецкого потока», предполагает Станислав Митрахович. Но на работе компании заморозка также никак не скажется. В свою очередь российская компания продолжит отстаивать свою правоту в суде, и судебные тяжбы могут занять не один год.

«Апелляции будут продолжаться, причем как в юрисдикции отдельных государств — Швейцарии или Нидерландов, так и в отношении решения Стокгольмского арбитража с точки зрения соответствия его решениям нормам шведского права. Россия считает, что решение Стокгольма было беспаритетным, так как некоторые обязательства «Нафтогаза» не были учтены, а вот обязательства «Газпрома», декларативно прописанные в контракте 2009 годы, были учтены полностью.