«Нафтогаз» в споре с «Газпромом» перепутал арест и заморозку 

Хотя «Нафтогаз» заявил об аресте голландских активов «Газпрома», на самом деле речь идет об их заморозке. В случае с арестом запрещаются любые действия с активами, в том числе проведение транзакций по счетам этих компаний, но в случае с заморозкой ограничения накладываются только на их продажу, объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Арест или заморозка
Голландские активы «Газпрома» были арестованы судом для выплаты «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, заявили в украинской кампании. Ранее также стало известно, что и швейцарские судебные исполнители проводят действия по заморозке доли «Газпрома» в операторах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В то же время действия «Нафтогаза» пока никак не угрожают интересам «Газпрома».
«Нафтогаз» пытается выжать максимум из возможного. Но дело даже не в попытках украинской компании, а в том, что они находят некое понимание со стороны правовой системы Швейцарии и Нидерландов. И хотя в «Нафтогазе» говорят об аресте активов, речь идет только о заморозке. В случае с арестом запрещаются любые действия с активами, в том числе проведение транзакций по счетам этих компаний, но в случае с заморозкой ограничения накладываются только на их продажу.
Ситуация, конечно, может меняться, но на текущий момент дело обстоит именно так. Да, «Газпром» не может продать свою долю в «Северном потоке-1», но операторская кампания не прекращает работу, и транзит газа продолжается. Аналогичная ситуация происходит и в отношении «Северного потока-2», строительные и предварительные работы не останавливаются», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.
Судебные тяжбы
В Нидерландах, скорее всего, пострадала «дочка» «Газпрома» — компания South Stream Transport B. V., которая занимается операторской работой по морской части «Турецкого потока», предполагает Станислав Митрахович. Но на работе компании заморозка также никак не скажется. В свою очередь российская компания продолжит отстаивать свою правоту в суде, и судебные тяжбы могут занять не один год.
«Апелляции будут продолжаться, причем как в юрисдикции отдельных государств — Швейцарии или Нидерландов, так и в отношении решения Стокгольмского арбитража с точки зрения соответствия его решениям нормам шведского права. Россия считает, что решение Стокгольма было беспаритетным, так как некоторые обязательства «Нафтогаза» не были учтены, а вот обязательства «Газпрома», декларативно прописанные в контракте 2009 годы, были учтены полностью.
В конце концов, даже если Газпром проиграет оспаривание апелляций, он может найти деньги для выплат «Нафтогазу». Ничего критического нет, «Газпром» крупная компания, и эти средства уже предусмотрены в финансовом плане. Сценарий же прекращения строительства «Северного потока-2» или «Турецкого потока» никто не рассматривает. При этом не стоит исключать, что в ходе рассмотрения апелляций судебные ограничения в адрес «Газпрома» и вовсе могут быть сняты», — резюмирует Станислав Митрахович.