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В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
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В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина признала существование «банковского кольца».
Глава ЦБ рассказала, что участники московского «пенсионно-банковского» кольца, в которое входили банки, пенсионные фонды и «некоторые другие финансовые институты», проводили взаимные операции. По ее словам, иногда они были двусторонними.
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«Делалось это для того, чтобы обходить наше регулирование, камуфлировать риски». Риски накапливались, и когда один из институтов испытал проблемы, то они отозвались у тех, кто занимался перекрестным вложением, — проблему надо было решать», — цитирует «Ведомости» Набиуллину.
Она также отметила, что для борьбы с «банковским кольцом» ЦБ ввел механизм санации.
«Эти банки не только too big to fail, но и too big to stay as it is. Мы поэтому и создали новый механизм санации», — сказала глава Банка России.
В 2017 году менеджер УК «Альфа-капитал» Сергей Гаврилов впервые заявил о «банковском кольце», и посоветовал клиентам избавляться от субординированных облигаций Бинбанка, Промсвязьбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ).
В итоге ЦБ забрал на санацию все банки, кроме МКБ. Санация обошлась в 1,5 трлн рублей.
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