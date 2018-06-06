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Банки передадут кредиты оборонных предприятий в Промсвязьбанк с резервами
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Банки передадут кредиты оборонных предприятий в Промсвязьбанк с резервами 

РИА Новости 6 июня 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Банки будут передавать кредиты предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Промсвязьбанк с резервами, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Премьер Дмитрий Медведев в конце мая подписал распоряжение о принятии в казну РФ почти 100% акций Промсвязьбанка, который с середины декабря прошлого года проходил процедуру санации через управляющую компанию ФКБС (созданный ЦБ фонд). В январе власти объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Минфин сообщал, что обсуждается вариант передачи Промсвязьбанку от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом. Главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф неоднократно высказывались против передачи части капитала возглавляемых ими банков Промсвязьбанку вместе с кредитным портфелем и всеми активами оборонных предприятий.
"По заниженной цене не предполагается передавать кредиты. Предполагается, что кредиты будут передаваться вместе с резервами", — сказала Набиуллина в интервью газете «Ведомости».
Она отметила, что схема передачи кредитов с соответствующим капиталом ещё прорабатывается.
В понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что системно значимые банки уже начали передавать в небольшом объеме кредиты предприятий ОПК в Промсвязьбанк, переговоры со Сбербанком и ВТБ по передаче соответствующего капитала пошли неплохо.
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