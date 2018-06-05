Россия пообещала Украине проблемы

Меры, предпринимаемые украинской стороной по принудительному взысканию с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов, не способствуют положительному решению вопроса по продлению сроков транзита газа через Украину . Об этом заявил министр энергетики Александр Новак , передает ТАСС

«Мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений от этих действий очень нехороший эффект», — сказал он, добавив, что ряд европейских государств оказались «удивлены такими действиями украинского "Нафтогаза"».

Новак отметил, что после соответствующих юридических консультаций правительство России может рассмотреть вопрос о поддержке «Газпрома» в связи с арестом его активов.

«Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка, и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», — резюмировал министр.

Ранее во вторник, 5 июня, сообщалось, что в Нидерландах начали арестовывать активы российской компании по обращению Киева. Решение об аресте принято в рамках вердикта Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.

Впервые украинская сторона востребовала российские активы в свою пользу 30 мая. «Газпром» решения Стокгольмского арбитража не признает и намерен оспорить его. Международный арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, при этом каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.