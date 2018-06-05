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«Евросеть» ликвидируют
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«Евросеть» ликвидируют 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Компания «Связной» объявила о ребрендинге и ликвидации бренда «Евросеть» в течение года. Об этом сообщает РБК.
Объединение розничных сетей «Связной» и «Евросеть» произошло в апреле текущего года. Владелец «Евросети» сотовый оператор «Мегафон» передал 100% акций компании кипрской DTSRetail LTD, занимающейся операционным бизнесом «Связного» взамен на 25% плюс одну акцию и два места в совете директоров объединенной компании.
Основным акционером объединенной компании является группа SLV Олега Малиса, миноритарная доля принадлежит НПФ «Благосостояние».
После завершения ребрендинга «Связного» розничные магазины «Евросети» перейдут под объединенный бренд.
Ребрендинг «Связного» предполагает изменение логотипа, расширение ассортимента и принципа организации товаров в магазинах сети. Общий размер инвестиций составит более 5 млрд рублей. После объединения «Связного» и «Евросети» компания насчитывает более 5 тысяч розничных точек. В 2018-2019 годах «Связной» рассчитывает открыть еще 500 магазинов в России.
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