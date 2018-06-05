Финтех-стартап BlueVine, предоставляющий малому бизнесу оборотный капитал, привлек $60 млн

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Компания BlueVine, которая в онлайн-режиме предоставляет финансирование малому бизнесу, привлекла $60 млн от нескольких инвесторов, среди которых Silicon Valley Bank, Menlo Ventures, а также Lightspeed Venture Partners. Об этом пишет VentureBeat.

Стартап хочет потратить привлеченные инвестиции на расширение линейки продуктов и ускорение найма сотрудников в подразделение по исследованиям и разработкам. Ранее проект привлек $400 млн, из которых $200 млн BlueVine привлекла в рамках револьверного кредита от Credit Suisse.

Издание отмечает, что крупные технологические компании стремятся на рынок кредитования малого бизнеса. Так, в августе 2017 года PayPal купила проект Swift Financial для расширения своей программы по предоставлению оборотного капитала малому бизнесу, а Amazon раздал кредиты на миллиарды долларов для небольших компаний, которые реализуют товары на площадке интернет-ретейлера.

Проект BlueVine основали в 2013 году. Компания предоставляет оборотный капитал для небольших компаний и фрилансеров (обычно средства идут на расширение бизнеса или покрытие расходов, когда клиенты задерживают платежи). В компании создали облачную платформу для факторинга.

В марте Сбербанк начал выдавать малому и среднему бизнесу кредиты онлайн. Решение от банка предлагает предпринимателю выбрать продукты, которые отвечают задачам и потребностям его бизнеса.

А в конце мая стало известно, что российские банки попросили Банк России ослабить регулирование займов для малого и среднего бизнеса.

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