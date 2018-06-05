Ещё
Финтех-стартап BlueVine, предоставляющий малому бизнесу оборотный капитал, привлек $60 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финтех-стартап BlueVine, предоставляющий малому бизнесу оборотный капитал, привлек $60 млн 

Inc. 5 июня 2018
Фото: Inc.
Фото: iStock
Компания BlueVine, которая в онлайн-режиме предоставляет финансирование малому бизнесу, привлекла $60 млн от нескольких инвесторов, среди которых Silicon Valley Bank, Menlo Ventures, а также Lightspeed Venture Partners. Об этом пишет VentureBeat.
Стартап хочет потратить привлеченные инвестиции на расширение линейки продуктов и ускорение найма сотрудников в подразделение по исследованиям и разработкам. Ранее проект привлек $400 млн, из которых $200 млн BlueVine привлекла в рамках револьверного кредита от Credit Suisse.
Издание отмечает, что крупные технологические компании стремятся на рынок кредитования малого бизнеса. Так, в августе 2017 года PayPal купила проект Swift Financial для расширения своей программы по предоставлению оборотного капитала малому бизнесу, а Amazon раздал кредиты на миллиарды долларов для небольших компаний, которые реализуют товары на площадке интернет-ретейлера.
Проект BlueVine основали в 2013 году. Компания предоставляет оборотный капитал для небольших компаний и фрилансеров (обычно средства идут на расширение бизнеса или покрытие расходов, когда клиенты задерживают платежи). В компании создали облачную платформу для факторинга.
В марте Сбербанк начал выдавать малому и среднему бизнесу кредиты онлайн. Решение от банка предлагает предпринимателю выбрать продукты, которые отвечают задачам и потребностям его бизнеса.
А в конце мая стало известно, что российские банки попросили Банк России ослабить регулирование займов для малого и среднего бизнеса.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: @incnews
Inc.: последние новости
Герман Греф предложил приватизировать Сбербанк вместо повышения налогов Швейцария заблокировала 1 млрд франков на счетах Вексельберга Акционер Tesla хочет сократить выплаты Илону Маску и поменять членов совета директоров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G718
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8120
Европарламент готовит «конец интернету»32
Канада ответила на жесткие обвинения США
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение