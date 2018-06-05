«КазМунайГаз» выплатит акционерам $110 млн дивидендов за 2017 год

Компания «КазМунайГаз» (КМГ) по итогам 2017 года направит на выплату дивидендов акционерам 8,3% консолидированного чистого дохода за 2017 год, или 36,272 млрд тенге (около $110 млн), сообщил основной акционер КМГ госфонд «Самрук-Казына»

Как сообщает издание «Нефть и капитал» со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE), оставшуюся сумму решено оставить в распоряжение компании.

КМГ в 2017 году получила более $1,3 млрд чистой прибыли.

«КазМунайГаз» — казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли страны.