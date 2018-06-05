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«КазМунайГаз» выплатит акционерам $110 млн дивидендов за 2017 год
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«КазМунайГаз» выплатит акционерам $110 млн дивидендов за 2017 год 

Rambler News Service 5 июня 2018
Компания «КазМунайГаз» (КМГ) по итогам 2017 года направит на выплату дивидендов акционерам 8,3% консолидированного чистого дохода за 2017 год, или 36,272 млрд тенге (около $110 млн), сообщил основной акционер КМГ госфонд «Самрук-Казына».
Как сообщает издание «Нефть и капитал» со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE), оставшуюся сумму решено оставить в распоряжение компании.
КМГ в 2017 году получила более $1,3 млрд чистой прибыли.
«КазМунайГаз» — казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли страны.
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