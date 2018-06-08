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Ставки по кредитам на автомобили бизнес-класса снижены
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Ставки по кредитам на автомобили бизнес-класса снижены 

АиФ 8 июня 2018
Фото: АиФ
ВТБ снизил на 1 п.п. базовые ставки по кредитам на новые автомобили бизнес-класса в рамках программы «Автопривилегия». Кредит доступен от 9,1% годовых. Кроме того, программа расширена на дополнительный сегмент автомобилей стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей.
Специальные условия позволяют клиенту приобрести в кредит новый автомобиль бизнес-класса по минимальным ставкам: для автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей в рамках продукта «АвтоСтандарт» — от 10,1% годовых, «АвтоЛайт» — от 11,1%. При приобретении автомобиля стоимостью от 1,5 млн рублей по продукту «АвтоСтандарт» — от 9,1%, «АвтоЛайт» — от 10,1%. Данные ставки указаны с учетом дисконтов в размере 3,8 п.п. и 4,8 п.п. соответственно при добровольном оформлении страхования жизни и карты «Автолюбитель».
В рамках программы «Автопривилегия» кредит можно оформить на срок от года до семи лет. По всем продуктам установлен минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости транспортного средства. Кредитные средства на покупку автомобиля могут быть предоставлены в размере от 800 тысяч до 7 млн рублей. КАСКО приобретается по желанию клиента.
По итогам четырех месяцев 2018 г. объем автокредитования банка составил 21,7 млрд рублей, увеличившись на 25% по сравнению с январем-апрелем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за четыре месяца 2018 г. превысил 100 млрд рублей.
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