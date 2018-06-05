«Норникель» на час приостановил работу своих производств в рамках экологической акции

"В Норильске были приостановлены плавильные цеха Надеждинского металлургического завода. Один час приостановки завода снижает объем выбросов в атмосферу, а также потребление кислорода и природного газа на 105 и 21,7 тыс. кубометров соответственно. На Кольской ГМК 5 июня на 1 час было остановлено плавильное и конвертерное отделения металлургического (в Мончегорске) и плавильного (в поселке Никель) цехов", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в 2017 году «Норникель» выделил на охрану окружающей среды 25,8 млрд рублей. В настоящее время в Норильске реализуется Серный проект, его конечная цель — сокращение суммарных выбросов диоксида серы на 75% к 2023 году.

Всемирный день окружающей среды был установлен ООН в 1972 году. «Норникель» участвует в ней с 2017 года.