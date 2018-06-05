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«Ашан» не планирует менять ассортимент из-за запрета на ввоз белорусского молока
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«Ашан» не планирует менять ассортимент из-за запрета на ввоз белорусского молока 

Rambler News Service 3 часа назад
Ритейлер «Ашан» не планирует менять ассортимент молочной продукции в связи с запретом Россельхознадзора на поставку с 6 июня белорусского молока в Россию, сообщили RNS в пресс-службе компании. По словам представителя ритейлера, поставщики компании не сообщали о возможных перебоях поставок из-за запрета Россельхознадзора.
«Компания «Ашан Ритейл Россия» не получала информацию от поставщиков молочной продукции из Белоруссии о возможных недопоставках в связи с ограничением ввоза. Что касается российских производителей, которые используют белорусское сырье при производстве, то они также не информировали компанию о перебоях поставок. В связи с этим не планируется менять ассортимент молочной продукции в магазинах компании», — сказали в пресс-службе RNS.
В пресс-службе Metro RNS сообщили, что «доля белорусских брендов в количестве брендов молочной категории METRO составляет 1,1%», добавив, что «на сегодня рост цен поставщиками из-за ввода ограничений не анонсировался».
По словам представителя X5 Retail Group, ограничения поставок молока из Белоруссии «не отразятся на поставках и на представленности молочной продукции из Белоруссии в магазины торговых сетей X5».
В пресс-службе «Магнит» RNS ответили, что в ассортименте сети «не представлена молочная продукция из Белоруссии объемом свыше 2,5 литра».
Представитель «Ленты» также сообщил, что «в ассортименте нет продукции, подпадающей под ограничения Россельхознадзора».
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