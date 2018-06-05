Сбербанк докапитализирует микрокредитную компанию «Выдающиеся кредиты»

Сбербанк докапитализирует дочернее предприятие по выдаче займов для малого и микробизнеса — микрокредитную компанию «Выдающиеся кредиты», заявил журналистам старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов

«Выдающиеся кредиты», это МФО, которые мы создали в прошлом году, вчера приняли решение о докапитализации этого МФО и мы можем активно наращивать объёмы выдач по деятельности этого дочернего общества. Речь идет о кредитах до трех миллионов рублей», — сказал он.

Сумму докапитализации «Выдающихся кредитов» Попов не назвал, в пресс-службе ее также не уточнили.

«Выдающиеся кредиты» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на выдаче займов для малого бизнеса и микробизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, компания зарегистрирована в 2017 году.