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Сбербанк докапитализирует микрокредитную компанию «Выдающиеся кредиты»
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Сбербанк докапитализирует микрокредитную компанию «Выдающиеся кредиты» 

Rambler News Service 5 июня 2018
Сбербанк докапитализирует дочернее предприятие по выдаче займов для малого и микробизнеса — микрокредитную компанию «Выдающиеся кредиты», заявил журналистам старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.
«Выдающиеся кредиты», это МФО, которые мы создали в прошлом году, вчера приняли решение о докапитализации этого МФО и мы можем активно наращивать объёмы выдач по деятельности этого дочернего общества. Речь идет о кредитах до трех миллионов рублей», — сказал он.
Сумму докапитализации «Выдающихся кредитов» Попов не назвал, в пресс-службе ее также не уточнили.
«Выдающиеся кредиты» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на выдаче займов для малого бизнеса и микробизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, компания зарегистрирована в 2017 году.
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