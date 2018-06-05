Прилетело с востока. С какими проблемами может столкнуться банк Артема Аветисяна

По итогам 2018 года банк «Восточный» получил прибыль в размере 4,4 млрд рублей против 3,2 млрд в прошлом году, следует из отчетности по международным стандартам. Но отчетность банка полна примечаний аудитора PwC о потенциальных рисках для капитала банка.

По тонкому льду

Во-первых, у «Восточного» есть отложенные налоговые активы на сумму 9,3 млрд рублей, что составляет почти 40% от капитала. Отложенные активы формируются в периоды убытка или низкой прибыли банка. Этой суммой банк может воспользоваться в будущем, когда он выходит в прибыль. Для использования этого актива банку надо получить прибыль в объеме более 46 млрд рублей. Если банк не получит эту прибыль в будущем, то этот актив сгорит, что приведет к снижению капитала банка, предупреждает аудитор.

По требованиям Базель III при расчете капитала первого уровня должны исключаться все отложенные налоговые активы, которые превышают 10% показателя, отмечает младший вице-президент Moody's Петр Паклин (рейтингует «Восточный»). Агентство также использует такую практику в своих методологиях.

В пресс-службе банка сказали, что, если аудиторы признали этот актив, то они верят в его утилизацию. «У банка есть бизнес-план, подтверждающий способность использовать эту прибыль в ближайшие годы», — заверили в банке.

Во-вторых, у банка есть инвестиционная недвижимость в объеме 8,8 млрд рублей, что сопоставимо с 37% от капитала банка, говорит Паклин. Оценка ее стоимости может не совпадать с реальной стоимостью на рынке, сказано в отчетности, что признает руководство банка. Причем зачастую доходы от таких инвестиций неочевидны как показывает практика на российском рынке, добавляет Паклин.

Также стоит учитывать, что банки создают под недвижимость повышенные резервы, которые увеличиваются прямо пропорционально времени пребывания ее на балансе, уточняет заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин. Это в итоге оказывает влияние на капитал.

В-третьих, банк с 2018 года переходит на новый стандарт международной отчетности МСФО 9, который пересчитвает резервы. Эти изменения приведут к значительному снижению собственного капитала банка, что признает само руководство банка.

В 2017 году банк переводил евробонды с погашением в 2019 году на сумму в $125 млн в статус бессрочных бумаг, что помогло ему увеличить капитал первого уроня на 7 млрд рублей. Руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук называл реструктризацию такого рода кризисной мерой.

Банк «Восточный» занимает 37-е место по активам, объем которых составляет 321 млрд рублей, следует из данных «Интерфакс-ЦЭА» . Депозиты граждан в банке составляют 142 млрд рублей.

Банк «Восточный» на 51,62% принадлежит фонду прямых инвестиций Baring Vostok, вкладывающемуся в проекты стран бывшего СССР. Фонд вошел в капитал банка в 2010 году и с 2015 года ищет покупателя банка, писал «Коммерсантъ». 32% принадлежит директору направления «новый бизнес» Агенства стратегических инициатив Артему Аветисяну , остальное — различным физлицам.

Очередная поддержка

В начале 2018 года стало известно о готовящейся докапитализации банка на 5 млрд рублей. Как писал «Коммерсантъ», в докапитализации будут участвовать все акционеры банка. До этого Baring Vostok уже вливал в банк 2 млрд рублей в 2015 году. Как утверждают в пресс-службе банка, никаких требований со стороны ЦБ о докапитализации не было, мысли о ней возникли на фоне желания развития бизнеса. Сейчас банк проводит оформление сделки и рассчитывает на пополнение капитала не раньше осени, отмечают в пресс-службе.

«Для крупного фонда санация банка, в который он инвестировал немалые средства, была бы заметным ударом с точки зрения репутации. Возможно, это одна из причин активного участия Baring Vostok в докапитализации банка», — полагает начальник отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков

К лету 2016 года у Аветисяна и Baring Vostok появилась идея о создании федерального банка по работе с малым и средним бизнесом на базе четырех банков — Юниаструм банка , «Восточного экспресса», Кредит Европа банка и МСП Банка. Обединенная машина по поддержке предпринимателей планировала попасть в топ-15. Но удалось объединиться лишь двум первым банкам, после чего проект остановился.