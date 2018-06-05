У «Нафтогаза» длинные руки: арестованы активы «Газпрома»

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты $2,6 млрд «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, несмотря на то что ранее оно было оспорено российской стороной. Юристы считают, что арест европейских дочерних структур «Газпрома» не поможет «Нафтогазу» добиться выплат. Между тем правление украинской госкомпании уже выписало себе премии за победу над российским газовым гигантом.

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты $2,6 млрд «Нафтогазу» по иску Стокгольмского арбитража. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

Как отмечается в пресс-релизе, ходатайство о взыскании средств было подано украинской компанией на прошлой неделе.

«Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

При этом украинская компания отмечает, что это «никак не повлияет на арест».

Как сообщил глава украинской компании Андрей Коболев

будут использованы «все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от „Газпрома“ присужденную сумму».

В «Нафтогазе» также заявили, что инициировали изъятие других активов «Газпрома», включая доли в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза». Судебное разбирательство касалось контрактов на поставку и транзит газа.

Так, в декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж пересмотрел условия действующего контракта до 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа, снизив обязательства «Нафтогаза» по закупке российского газа на условиях «бери или плати» до 4 млрд куб. м в год, и привязав цену топлива к его стоимости на одном из европейских хабов. Кроме того, украинская сторона должна была выплатить «Газпрому» $2,07 млрд

Следующее решение арбитража, обнародованное в феврале этого года, повергло «Газпром» в шок. Транзитный контракт суд практически не изменил и обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд

Таким образом, газовый концерн остался должен Украине $2,56 млрд

При этом украинскую сторону это решение удовлетворило настолько, что правление «Нафтогаз Украины» приняло решение выписать себе премии за выигрыш суда у «Газпрома». Правление компании получит $45,6 млн премии.

«Это беспрецедентно, когда на пять человек выделяется 1,2 млрд гривен (около $46 млн) какой-то неизвестной премии, а они к тому же хотят повысить уровень тарифов на газ на 60%-70%, — заявила 4 июня глава украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. — Почему мы в Верховной раде не принимаем постановление о немедленном освобождении главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и почему мы не рассматриваем постановления правительства, устанавливающие такие цены на газ?»

Между тем «Газпром» уже подал апелляцию. В компании требуют полной отмены решения суда по транзитному контракту.

«Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров.

Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения», — говорилось в заявлении газового концерна.

В «Газпроме» подчеркивают, что заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является «новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты г. Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены».

Получить дополнительные комментарии у «Газпрома» «Газете.Ru» не удалось.

«Разумеется, «Газпром» будет разбираться с каждым случаем ареста своих европейских активов в отдельном порядке. Как и в предыдущем случае наложения ареста на активы «Северных потоков», операционная деятельность ни голландской дочки, ни Nord Stream приостановиться не должна. «Нафтогаз» сейчас идет по пути опережения событий — он на законных основаниях может требовать исполнения решения Стокгольмского арбитража, и вариант с наложением ареста на зарубежные активы ответчика там, где это возможно, — один из самых распространенных способов», — поясняет Александр Пахомов, управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес».

Официально в «Газпроме» не отказывались от выплаты должной сумму, она даже зарезервирована в полном объеме в бюджете российского газового гиганта, но «Газпром» не осуществляет этих выплат, так как ждет решения апелляционного суда Швеции и имеет на это полное право. По сути, пока не вынесен окончательный вердикт по оспариванию решения суда Стокгольма, Газпром может не платить сумму, присужденную украинской стороне, и весь этот показательный процесс, инициируемый «Нафтогазом», — лишь демонстрация, поясняет юрист.

«Нафтогаз» хочет получить конкретную сумму, а точечный арест европейских дочерних структур компании, которые к тому же еще и находятся в разной степени владения с европейскими партнерами, ничего ему не гарантирует,

«Фактическое дробление такого актива даст повод смежному заинтересованному европейскому акционеру выступить с соответствующим протестом против того же «Нафтогаза». Иными словами, весь этот длительный процесс с наложением арестов, скорее всего, «Нафтогазу» не даст ровным счетом ничего», — резюмирует Пахомов.