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Сотни российских банков оказались под угрозой
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Сотни российских банков оказались под угрозой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
По итогам стресс-тестов Банка России регулятор выявил проблемы у 117 банков — они рискуют столкнуться с дырами в капитале, если цены на нефть резко пойдут вниз. Более того, банкротство нескольких организаций может привести к «эффекту домино», который затронет еще 107 банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад российского регулятора.
По оценкам ЦБ, на эти 117 банков приходится около 30,6 процента всех банковских активов. ЦБ предупреждает, что в случае развития негативных сценариев, имеется серьезный риск столкнуться с дефицитом капитала. Общий объем дыры в капитале 117 банков оценивается в 500 миллиардов рублей.
Стресс-сценарий, которым ЦБ тестировал банки, включал в себя резкое падение цен на нефть и ростом курса рубля. Последний стресс-тест подразумевал падение курса рубля на 39 процентов и падение цен на нефть до 25 долларов за баррель, российская экономика же за этот период падала на 3,9 процента ВВП. Стресс-тесты проводились еще в 2017 году, результаты анализа публикуют только сейчас.
«Даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовом периоде, деятельность банковского сектора будет убыточной», — признает Банк России, отмечая, что в случае развития шокового сценария, 51 из 117 банков просто бы рухнули и не смогли бы соблюсти нормативы по достаточности капитала.
На эти банки приходится 19,1 процент всех банковских активов, отмечает регулятор.
Помимо недостаточности капитала ЦБ постарался оценить потенциальный «эффект домино» — лавинное банкротство банков в результате банкротства контрагентов может привести к падению сразу 107 финансовых организаций, на которые приходится 9,8 процентов банковских активов.
Стресс-тесты регулятора необходимы, чтобы оценить потенциальные риски на рынке, оценить потенциальные расходы ЦБ на санацию ключевых игроков банковского сектора, а также выдать предписания банкам по устранению изъянов, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.
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