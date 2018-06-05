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Bloomberg назвал самых богатых россиян
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Названы богатейшие россияне 

Рамблер 1 час назад
Агентство Bloomberg признало председателя совета директоров НЛМК («Новолипецкий металлургический комбинат») Владимира Лисина богатейшим человеком России. В индексе (BBI) его состояние оценивается в 20,19 миллиарда долларов.
Из рейтинга следует, что его состояние Лисина с начала года выросло на 2,17 миллиарда долларов. Среди самых богатых людей мира по версии Bloomberg он занимает 45-е место.
За Лисиным следует председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, который лидировал в рейтинге среди россиян почти 270 дней. Состояние Мордашова оценили в 20,18 миллиарда долларов.
Третью строчку среди россиян занял председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон с оцененным в 19 миллиардов долларов состоянием.
Дольше всех россиян лидером рейтинга оставался Алишер Усманов — он занимал первое место в течение 670 дней.
В апреле Forbes опубликовал 15-й ежегодный рейтинг богатейших российских бизнесменов. Этот рейтинг также возглавил Лисин.
Состояние Лисина Forbes оценил в 19,1 миллиарда долларов (плюс три миллиарда за год). Второе место занял Мордашов (оценка состояния — 18,7 миллиарда долларов). Третья строчка досталась Михельсону, состояние которого, по данным Forbes, сократилось до 18 миллиардов долларов (минус 400 миллионов долларов).
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