Bloomberg назвал самых богатых россиян

Названы богатейшие россияне

Из рейтинга следует, что его состояние Лисина с начала года выросло на 2,17 миллиарда долларов. Среди самых богатых людей мира по версии Bloomberg он занимает 45-е место.

За Лисиным следует председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов , который лидировал в рейтинге среди россиян почти 270 дней. Состояние Мордашова оценили в 20,18 миллиарда долларов.

Третью строчку среди россиян занял председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон с оцененным в 19 миллиардов долларов состоянием.

Дольше всех россиян лидером рейтинга оставался Алишер Усманов — он занимал первое место в течение 670 дней.

В апреле Forbes опубликовал 15-й ежегодный рейтинг богатейших российских бизнесменов. Этот рейтинг также возглавил Лисин.

Состояние Лисина Forbes оценил в 19,1 миллиарда долларов (плюс три миллиарда за год). Второе место занял Мордашов (оценка состояния — 18,7 миллиарда долларов). Третья строчка досталась Михельсону, состояние которого, по данным Forbes, сократилось до 18 миллиардов долларов (минус 400 миллионов долларов).