Ещё
Минфин США отсрочил «казнь» компаний Дерипаски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин США отсрочил «казнь» компаний Дерипаски 

Ридус 3 часа назад
Фото: © Артем Коротаев/ТАСС
Министерство Финансов США отсрочила начало действий санкций против российского энерго-металлургического холдинга En+ Group, основным владельцем которого является олигарх Олег Дерипаска. Ранее американским инвесторам было разрешено проводить сделки с его компаниями до 5 июня, новый «дедлайн» передвинут на 23 октября 2018 года.
«Власти США продлили срок завершения сделок с группой En+ и компанией «Евросибэнерго» до 23 октября. Об этом сообщает Минфин США. До этого американским инвесторам было разрешено проводить сделки с этими двумя компаниями до 5 июня. Ранее был продлен срок завершения сделок с ГАЗом и „Русалом“», — сообщает «Коммерсант».
Напомним, Холдинг En+ Group объединяет промышленные активы Олега Дерипаски, в том числе значимые для экономики РФ компании «ЕвроСибЭнерго» и «Русал». В конце мая в Минфине США заявили, что готовы освободить от санкций En+ Group, если доля Дерипаски не будет превышать 40%, а сам бизнесмен покинет состав совета директоров.
В конце апреля бизнесмен Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ ниже 50% и выйти из совета директоров. Компания пообещала представить Минфину США план вывода из-под санкций к середине лета.
Улучшение дел Дерипаски в США является хорошей новостью не только для самого олигарха, но и для всех россиян. Как сообщал «Ридус», группа En+ запросила у правительства многомиллиардные льготы на энергорынке, которые предусматривали компенсацию убытков компаний Дерипаски через резкий рост цен на электричество для всего населения и бизнеса в России.
Ридус: последние новости
СМИ: более миллиарда долларов заблокировано на счетах Вексельберга Минфин США назвал Дерипаске свои условия снятия санкций с En+ СМИ: экс-совладелец Промсвязьбанка распродает активы в России
Комментарии1  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии35
Путин оценил возврат Крыма Украине574
Путин высказался о пожизненном президентстве51
Пугачеву взбесил танец Киркорова и Бузовой5
Путин поспорил с австрийским журналистом из-за Украины4
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире Азия
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение