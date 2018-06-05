Минфин США отсрочил «казнь» компаний Дерипаски

«Власти США продлили срок завершения сделок с группой En+ и компанией «Евросибэнерго» до 23 октября. Об этом сообщает Минфин США. До этого американским инвесторам было разрешено проводить сделки с этими двумя компаниями до 5 июня. Ранее был продлен срок завершения сделок с ГАЗом и „Русалом“», — сообщает «Коммерсант».

Напомним, Холдинг En+ Group объединяет промышленные активы Олега Дерипаски, в том числе значимые для экономики РФ компании «ЕвроСибЭнерго» и «Русал». В конце мая в Минфине США заявили, что готовы освободить от санкций En+ Group, если доля Дерипаски не будет превышать 40%, а сам бизнесмен покинет состав совета директоров.

В конце апреля бизнесмен Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ ниже 50% и выйти из совета директоров. Компания пообещала представить Минфину США план вывода из-под санкций к середине лета.

Улучшение дел Дерипаски в США является хорошей новостью не только для самого олигарха, но и для всех россиян. Как сообщал «Ридус», группа En+ запросила у правительства многомиллиардные льготы на энергорынке, которые предусматривали компенсацию убытков компаний Дерипаски через резкий рост цен на электричество для всего населения и бизнеса в России.