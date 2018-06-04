Qualcomm оспорил в суде штраф ЕК в 1 млрд евро

МОСКВА , 4 июн /ПРАЙМ/. Американский производитель процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm просит Общий суд ЕС отменить или существенно сократить штраф ЕК к компании на сумму в 997 миллионов евро, сообщается в журнале ЕК.

"Заявитель ( Qualcomm — ред.) просит, чтобы (Общий — ред.) суд… аннулировал оспариваемое решение, или, в качестве альтернативы, значительно сократил сумму штрафа", — отмечается в сообщении. Компания утверждает, что оспариваемое решение недействительно в силу явных процедурных ошибок.

ЕК 24 января оштрафовала Qualcomm на 997 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке производителей чипов LTE, которые он поставлял компании Apple

Согласно заявлению ЕК, Qualcomm не позволяла соперникам конкурировать на рынке, делая значительные выплаты ключевому клиенту при условии, что он не будет покупать продукцию у конкурентов. Позднее в этот же день Qualcomm заявила, что не согласна с этим решением и немедленно обжалует его в Общем суде ЕС.