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Российского олигарха оставили без денег
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Российского олигарха оставили без денег 

Lenta.ru 43 минуты назад
Швейцарские банки приняли решение заморозить личные счета российского миллиардера Виктора Вексельберга из-за санкций США. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к группе «Ренова», основному активу российского бизнесмена.
По данным журнала, на счетах Вексельберга заморожено около миллиарда швейцарских франков (1,01 миллиарда долларов). Юристы олигарха уже пытаются опротестовать это решение и добиться компенсаций за заморозку, однако опрошенные журналом эксперты сомневаются в успехе подобных судов.
Forbes отмечает, что деньги заблокированы как в крупных публичных банках, а именно в UBS и Credit Suisse, так и в частных, например, в Julius Baer. Более того, счета российского миллиардера мог заблокировать даже Bank of Cyprus, в котором Вексельбергу принадлежит доля в 9,27 процентов акций, однако источники издания в «Ренове» подтвердить эту информацию не смогли.
В середине мая сообщалось, что Вексельберг был вынужден сократить долю в швейцарских активах из-за санкций — таким образом миллиардер попытался вывести из-под санкций активы группы «Ренова».
Санкции США против Вексельберга, а также ряда других российских олигархов и бизнесменов были введены еще 6 апреля, однако решать проблемы, вызванные ограничениями, бизнесменам приходится до сих пор. Помимо Вексельберга, под санкции попали Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и другие.
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