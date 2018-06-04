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«Газпром» доведет долю в «Газпром Армения» до 100%
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«Газпром» доведет долю в «Газпром Армения» до 100% 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 июня — «Вести. Экономика». Совет директоров "Газпрома" согласовал приобретение 5,248 млн дополнительных обыкновенных акций ЗАО «Газпром Армения» за 26,381 млрд армянских драмов (3,4 млрд руб.), сообщает «Газпром».
Российское правительство одобрило поправки в российско-армянское оглашение об условиях купли-продажи акций и работы «Армросгазпрома» (ныне «Газпром Армения»), по которому доля «Газпрома» в уставном капитале «Армросгазпрома» доведена с 80% до 100%. «Газпром Армения» имеет монопольное право на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении. В 2013 г. «Газпром» и «Газпром Армения» подписали контракт на поставку в Армению до 2,5 млрд куб. м газа в год в 2014-2018 гг., в апреле 2016 г. стороны подписали дополнение к контракту. Поставки газа до границы с Арменией осуществляет «Газпром экспорт». «Газпром» является единственным акционером «Газпром Армения». В составе Газотранспортной системы (ГТС) Армении насчитывают 1682,2 км газопроводов и газопроводов-отводов.
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