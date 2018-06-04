Силуанов рассказал о поддержке Промсвязьбанком попавших по санкции компании

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что Промсвязьбанк поддержал несколько попавших под санкции компании. Об этом сообщает RNS.

"Промсвязьбанк уже оказал поддержку ряду таких предприятий, выделив…кредитные средства", — сказал Силуанов.

Он также добавил, что для увеличения объема кредитования Промсвязьбанку нужна докапитализация.

"5 млрд рублей — это первая часть по наполнению ресурсами этого банка", — подчеркнул Силуанов.