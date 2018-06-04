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Силуанов рассказал о поддержке Промсвязьбанком попавших по санкции компании
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Силуанов рассказал о поддержке Промсвязьбанком попавших по санкции компании 

Газета.Ru 4 июня 2018
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что Промсвязьбанк поддержал несколько попавших под санкции компании. Об этом сообщает RNS.
"Промсвязьбанк уже оказал поддержку ряду таких предприятий, выделив…кредитные средства", — сказал Силуанов.
Он также добавил, что для увеличения объема кредитования Промсвязьбанку нужна докапитализация.
"5 млрд рублей — это первая часть по наполнению ресурсами этого банка", — подчеркнул Силуанов.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии в казну России акции Промсвязьбанка на сумму 113,393 млрд руб.
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