«Газпром» займет оператору строительства «Турецкого потока» 2,1 млрд евро

Совет директоров "Газпрома" одобрил предоставление оператору строительства газопровода «Турецкий поток» — компании South Stream Transport B. V. ~ займа на 2,142 млрд евро.

Как говорится в сообщении российского газового холдинга, средства выделяются для пополнения оборотных средств компании. Займ выдан на 5,5 лет. Его нужно вернуть не позднее 30 декабря 2023 года.

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» в мае 2017 года В конце мая этого года «Газпром» и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям.