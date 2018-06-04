Дерипаска обратился за помощью к Ротшильдам

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FT: En+ наняла инвестбанк Rothschild & Co для продажи доли Дерипаски в компании 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
En+ Group наняла инвестиционный банк Rothschild & Co для организации продажи части контрольного пакета Олега Дерипаски в холдинге. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в соответствии с планом председателя совета директоров холдинга лорда Грега Баркера компания наняла инвестиционный банк для поиска новых инвесторов, чтобы снизить долю Олега Дерипаски в En+ с нынешних 66% до менее 50%. Кроме того, En+ наняла рекрутинговую компанию Russell Reynolds для поиска новых независимых директоров. В En+ не стали комментировать газете эту информацию.
В конце мая США продлили до 5 августа срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов российских компаний En+, "Группа ГАЗ" и "Русал". Ранее инвесторам отводился срок до 6 июня, чтобы избавиться от ценных бумаг этих компаний.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.
Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября 2018 года.
Также США заявили, что готовы снять санкции с "Русала" и "Группы ГАЗ", если Дерипаска откажется от части активов и контроля над этими компаниями. Дерипаска в свою очередь заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере "Русала" — компании En+. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66%.
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