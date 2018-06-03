«Руслан» отказались считать «украинским эксклюзивом»

В России возможно возобновление производства тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», являющихся одними из самых грузоподъемных воздушных судов мира. Генеральный директор ПАО «Ил» и вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК» Алексей Рогозин заявил 3 июня, что производство востребованных самолетов сверхтяжелого класса Ан-124 «Руслан» может быть перезапущено — ведь две трети этих самолетов, по его словам, были построены на заводе в Ульяновске.

Первоочередная же задача, по словам Рогозина — поддержание «Русланов» в исправном состоянии. Перезапуск же производства — задача «решаемая, но крайне непростая».

Его слова подтверждает командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов, передает НСН. Он отметил, что Ан-124 был самолетом, опередившим свое время, и вопрос о запуске новой линии этих гигантов остается открытым.

При этом Бенедиктов убежден, что Ан-124 нельзя назвать полностью украинской разработкой, поскольку над созданием «Руслана» трудилась вся авиастроительная промышленность Советского Союза. Поэтому говорить о том, что самолет Ан-124 «является интеллектуальной собственностью — как минимум, неправильно», подытожил он.

Ан-124 «Руслан» был создан в СССР в 1980-х годах; первый полет он совершил в 1982 году, а эксплуатация была начата в 1987-м. Сейчас большая часть «Русланов» находится в ведении российских Воздушно-космических сил (16 единиц) и российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» (12), госавиакомпания Минобороны РФ «224-й летный отряд» владеет 8 самолетами, а в собственности украинских «Авиалиний Антонова» находятся 7 единиц Ан-124.

Напомним, что в начале мая 2018 года «Ъ» со ссылкой на Госавиаслужбу Украины сообщил о жалобе, поданной украинским ведомством в отношении Росавиации в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

«Госавиаслужба Украины направила в ICAO жалобу на Росавиацию, которая одобряет эксплуатацию самолетов разработки концерна «Антонов» с нарушением процедур», — говорилось в статье. По словам осведомленных источников, Киев жалуется на то, что российские власти выдавали разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без привлечения украинского концерна.

По мнению Украины, авиационные чиновники России создают «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, в которых работают самолеты серий «Ан». В 2016 году, напомним, концерн

«Антонов» решил, что не будет передавать российской стороне права на обслуживание самолетов Ан-124-100 «Руслан».

компании «Антонов» отмечают, что к ним поступило много запросов по факту стремления России отказаться от услуг украинской компании по поддержанию летной годности самолетов «Руслан» и передать эти функции российской стороне.

При этом в ноябре 2017 года украинское государственное предприятие «Антонов» заявило, что выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 «Руслан» авиакомпании «Волга−Днепр» в рамках своих обязательств и украинского законодательства.

«На договорной основе специалисты ГП «Антонов» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 «Руслан» ООО «Авиакомпания „Волга−Днепр“, которая не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины применяются санкции», — говорится в заявлении украинской госкомпании.

Попытки возродить производство Ан-124 в России начались задолго до ухудшения отношений между Москвой и Киевом. В 2006 году В октябре 2006 года совместный комитет президентов России и Украины принял решение возобновить серийное производство «Русланов». Самолеты должен был производить завод «Авиастар-СП» в Ульяновске.

В конце лета 2007 года было подписано соглашение о возобновлении серийного производства, согласно которому компания «Волга-Днепр» запланировала до 2030 года приобрести до 100 модернизированных Ан-124, и поставки должны были начаться в 2013 году.