London, good bye: что могут отнять у Абрамовича

Великобритания выясняет источники богатства 140 якобы «коррумпированных представителей элиты», среди которых немало россиян. Если они не докажут законность извлечения прибыли, их активы заморозят. Первым может пострадать известный предприниматель Роман Абрамович . Какие активы бизнесмена могут оказаться под ударом, разбиралась «Газета.Ru»

Национальное криминальное агентство Великобритании (National Crime Agency, NCA) приступило к расследованию в отношении более чем ста «коррумпированных представителей элиты», сообщило в воскресенье издание The Sunday Times. Проверке будут подвергнуты от 120 до 140 человек.

«Наше внимание сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем своей целью определенную национальность», — сказал представитель агентства.

Источник издания в правительстве, знакомый с ходом расследования, уточнил, что значительное количество подозреваемых — россияне, либо каким-то образом связанные с Россией

Великобритания на протяжении десятилетий была безопасным и стабильным местом для жизни и бизнеса миллиардеров. Все изменилось после принятия закона об «имуществе невыясненного происхождения», то есть, фактически речь идет о состояниях, заработанных откровенно криминальным путем или благодаря близости к власти.

Согласно закону, владельцы любых активов свыше $70 тыс., вызвавших подозрение, должны объяснить их происхождение.

Роман Абрамович — первый под ударом

Теперь активы российских олигархов находятся под угрозой. И первым из долларовых миллиардеров и миллионеров, чья недвижимость и бизнес расположены в Великобритании, может пострадать Роман Абрамович. По данным Bloomberg, у Абрамовича здесь имеются несколько активов, законность происхождения которых ему, как и всем остальным фигурантам списка, придется доказывать.

Evraz уже втянута в торговую войну с 23 марта, когда США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.

Расследование начатое в Великобритании против Абрамовича, ключевого акционера компании, явно не добавит капитализации этому активу.

Также у российского олигарха имеется доля в британской компании Truphone (23,3% акций за $112 млн) со штаб-квартирой в Лондоне. Абрамович владеет здесь долей через компанию Minden. Это одна из структур Millhouse Capital. Truphone предоставляет услуги мобильной связи и интернета по всему миру без международного роуминга.

Гонконг, Нидерланды, Польшу, Германию и По сведениям The Telegraph, инвестиции Абрамовича в этом проекте связаны, в частности, с соглашением с Apple по сотрудничеству в разработке технологии виртуальной sim-карты. Технология позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без необходимости иметь sim-карту в устройстве телефона. Компания имеет 11 офисов в 8 странах мира, включая США, Австралию Испанию . Всего услуги связи Truphone доступны в 220 странах. Предприятие обслуживает в основном компании, но в перспективе перейдет и на услуги для частных клиентов.

Абрамович также владеет долей производителя золота Highland Gold (доля Абрамовича — 32%, $53 млн). Компания Highland Gold Mining Limited была зарегистрирована на Джерси (Нормандские острова) еще в 2002 году. Ее цель — приобретение, консолидация и развитие золотодобывающих предприятий России.

Американо-британский актив — двойной риск

Velocys — еще один актив Абрамовича. По сути, это стартап, в рамках которого была разработана технология, позволяющая получать синтетические масла из попутного газа. В 2013 году английская компания Oxford Catalysts и американская компания Velocys объединились под общим названием Velocys с целью создания модульных установок для получения синтетических углеводородных продуктов. В таких установках процессы тепло— и массообмена ускоряются в 10-1000 раз, размеры химических реакторов уменьшаются.

Одна из известных разработок, в которой Velocys принимает участие, — проект по созданию авиатоплива из переработанного пластика для авиакомпании British Airways. На топливе из мусора самолеты British Airways полетят предположительно в 2050 году.

Абрамовичу через Ervington Investment принадлежит около 21,3% ($12 млн). Еще 19% принадлежит британскому хедж-фонду Lansdowne Partners, остальные доли принадлежат различным иностранным инвесторам, преимущественно из США. Акции компании Velocys котируются на AIM — это площадка в составе Лондонской фондовой биржи для небольших компаний.

В 2015 году штаб-квартира компании Velocys переехала в американский Хьюстон, штат Техас. Сейчас в США у компании примерно втрое больше сотрудников, чем в Великобритании.

Фактически это означает, что этот актив Абрамовича находится под двойным ударом, со стороны США и Великобритании.

Ни «Челси», ни стадиона

Еще Абрамович владеет долей (13%, $6 млн) в AFC Energy. Это британская компания, которая занимается производством водородных топливных элементов. В 2015 году AFC заключила контракт с корейскими компаниями Samyoung Corp. и Chang Shin Chemical Co на $1 млрд и сроком на 10 лет.

«Мы инвестировали в несколько компаний с так называемыми технологиями альтернативной или «зеленой» энергии. Может, не все, но некоторые из этих технологий будут чрезвычайно важны в ближайшие годы. В конце концов, это инвестиции в будущее всей нашей планеты», — пояснял представитель Абрамовича Джон Манн.

Захочет ли британское правительство отлучить Абрамовича от инвестиций в будущее? Вопрос остается открытым.

Наконец, два самых известных и резонансных британских актива Абрамовича — футбольный клуб «Челси» ($1,45 млрд) и особняк в Кенсингтоне ($200 млн).

Абрамович до недавнего времени вкладывал огромные деньги не только в команду, но и запланировал реконструкцию стадиона «Стэмфорд Бридж». Но после отказа в инвестиционной визе, которую он ранее продлевал много раз, миллиардер вроде бы задумался о продаже клуба.

По информации The Times, Абрамович планирует выручить от продажи «Челси» не менее €1,2 млрд, чтобы полностью окупить свои расходы на команду.

Отмечается, что за 15 лет владения клубом российский предприниматель потратил около €1,14 млрд на нужды «синих», если не считать затрат на само приобретение клуба в размере €160 млн Если Абрамович продаст клуб, то зачем ему стадион? Между тем, в реконструкцию Стэмфорда планировалось вложить около €570 млн И наконец, за Абрамовичем числится дворец в Кенсингтоне, расположенный на «улице миллиардеров» — Kensington Street Gardens.

Израиль приютил

Власти Великобритании не раскрывают список персон, чьи богатства они намерены изучить наиболее пристально. Но грозят активизировать борьбу с преступниками и политиками, использующими Британию для отмывания доходов, обещая устроить им «тяжелую жизнь». The Times отмечала, что ежегодно в Британии отмывают £90 млрд нелегальных доходов.

Первым на очереди может стать как раз Абрамович. У него закончился срок инвестиционной визы, а продлить ее автоматически стало невозможно в связи с принятием нового закона о доходах неясного происхождения.

При этом по данным Bloomberg , долю хотя бы в одном активе в Великобритании, имеют девять из 25 самых богатых россиян, причем зачастую деньги вложены в крупнейшие компании и знаменитые объекты недвижимости.

Кстати, от инвестиционной визы Абрамович в итоге отказался. Но не от поездок в Великобританию. В Лондон он сможет приезжать на полгода ежегодно, уже как гражданин Израиля. Гражданство этой страны он получил по праву происхождения. И автоматически стал самым богатым человеком в стране. Предполагается, что бизнесмен будет проживать в особняке одного из престижных районов Тель-Авива, который он приобрел за $28 млн у родственников известной актрисы Галь Гадот

Отчасти Абрамович даже выиграл от приобретения гражданства Израиля. Там он освобожден от налогов на доходы, полученные за границей в течение 10 лет. Он также не обязан декларировать источники этого дохода в течение 10 лет.