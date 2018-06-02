США придумали способ помешать «Северному потоку–2»

«Северный поток — 2» несет Европу навстречу американским санкциям

Высокопоставленные американские чиновники считают «Северный поток — 2» угрозой безопасности США и Европы и намерены не дать проекту состояться, рассказал один из источников издания. По его словам, газопровод увеличивает зависимость Европы от России , поэтому американские чиновники полагают, что санкции в данном случае наиболее действенный вариант.

Сергей Хестанов, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС:

«Такая формулировка уже неоднократно применялась. Если взять четкий курс на противодействие какому-либо проекту, скорее всего, от этих действий американские власти не откажутся, только если не произойдет чего-то совершенно эпохального, подобного по масштабу заключению Хельсинкских соглашений. Поэтому, скорее всего, нас ждет дальнейшее усиление санкционного давления. Если компании, которые нарушают американские санкции, серьезно пострадают — причем достаточно, чтобы серьезно пострадала даже одна какая-то достаточно известная компания — то это очень быстро сделает попавшие под санкции проекты токсичными с точки зрения любого инвестора. Объем американского рынка настолько большой, что наказания в виде отлучения от американского рынка достаточно, чтобы нанести очень серьезный ущерб. Сделают ли они это на практике и если сделают, то в каком объеме и каким образом — к сожалению, на этот вопрос может ответить только время».

Александр Пасечник: В случае санкций в отношении европейских компаний просто будут найдены обходные варианты, полагает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности:

«Любая интеграция России, в особенности с Германией, в энергетической плоскости — это сильная связка. Американцы считают это неприемлемым с точки зрения национальной стратегии и вообще подходов к России. У Трампа есть возможность ввести против «Северного потока — 2» санкции, и этот занесенный над головой топор несколько одергивает европейских партнеров. Если будет какой-то пакет по «Северному потоку», какие-то ограничения, европейцам придется это изучать, они не игнорируют, в отличие от наших азиатских партнеров. Есть и возможность обходов. Допустим, совместное предприятие развалилось, но финансирование по «Северному потоку» от зарубежных партнеров продолжается, просто схемы стали несколько иными, может быть, более сложными с точки зрения транзакций. Никаких концептуальных сломов не последует. «Газпром» готов реализовать проект и в санкционных условиях, финансовые возможности есть».

«Северный поток — 2» ведут из России в Германию через Балтийское море. Глава компании Nord Stream 2 Рейнхард Онтид в середине мая заявил, что газопровод протяженностью более 1200 километров будет запущен до начала 2020 года.