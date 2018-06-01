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«Русал» стал кандидатом на регистрацию в российских офшорах
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«Русал» стал кандидатом на регистрацию в российских офшорах 

BFM.RU 1 июня 2018
«Русал» может стать резидентом российских офшоров, которые создадут в Приморье и Калининграде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Отмечается, что соответствующие переговоры уже идут.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что «активные обсуждения» по регистрации в российских офшорных зонах ведутся, но не уточнил, с какими именно компаниями. Он также добавил, что пакет законопроектов, необходимых для создания офшоров в России, готов.
Правительство намерено создать «специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом» в двух регионах страны, рассказал премьер Дмитрий Медведев. Он уточнил, что эти зоны будут расположены на островах Русский и Октябрьский.
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