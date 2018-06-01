В крупнейшем банке грядут массовые увольнения

ВЭБ планирует сократить почти половину сотрудников

ВЭБ сократит штат и численность работников на 40-50%, сообщили RNS в пресс-службе ВЭБа. В госкорпорации уточнили, что решение принято по итогам аудита текущего состояния.

«Оптимизация будет довольно масштабной — на уровне 40-50% от нынешней штатной численности. Требования к производительности труда возрастут. С учетом профессионализма работников поставленные перед ВЭБ как опорным институтом развития задачи будут выполнены», — сообщили в ВЭБе.

В пресс-службе уточнили, что госкорпорация существенно меняет подход к бизнесу и проблемным активам и «некоторые функции при этом могут стать избыточными для института развития».

«Оптимизация структуры будет идти в строгом соответствии с действующим законодательством и будут проведены все необходимые выплаты. Исходя из имеющихся возможностей, будем содействовать в дальнейшем трудоустройстве наших сотрудников. Сокращение штатной численности даст не только экономию на зарплатах, но и на сопряженных расходах — аренде площадей, транспортных расходах и т.п.», — добавили в госкорпорации.

Чистый убыток ВЭБа по МСФО, приходящийся на правительство, за I квартал 2018 года составил 20,9 млрд рублей, прибыль ВЭБа за I квартал 2017 года, приходящаяся на правительство, составляла 13,8 млрд рублей. Чистый процентный доход госкорпорации в I квартале снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,64 раза — до 12,3 млрд рублей. Стоимость активов ВЭБа в I квартале составила 3,44 трлн руб. против 3,38 трлн в IV квартале 2017 года, обязательств — 3 трлн руб. против 2,98 трлн руб.